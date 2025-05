Le ministère de la Culture et de l'Information a commencé à recevoir et à exploiter le bâtiment historique de la ville de Suakin, qui a été entretenu et équipé par le gouvernement turc, représenté par l'Agence turque de coopération internationale (TIKA).

Cela s'est produit lors d'une réunion tenue aujourd'hui à Port Soudan, à laquelle ont participé le gouverneur de l'État de la mer Rouge, le lieutenant-général Mustafa Mohamed Nour, et le ministre de la Culture et de l'Information, Khaled Al-Aiser, en présence du sous-secrétaire du ministère de la Culture et de l'Information, Dr Graham Abdel Qader, du directeur du secteur du tourisme au ministère de la Culture, de l'Information et du Tourisme, Allam Abdel Rahim Bishara, et de Mme Samia Oshik, présidente du Conseil suprême du tourisme, de l'environnement et de l'investissement.

La réunion s'est conclue par une discussion sur la manière dont le bâtiment pourrait être exploité, avec le Dr Graham Abdel Qader, sous-secrétaire du ministère de la Culture et de l'Information, qui a déclaré que l'objectif principal de la réunion était d'évaluer le potentiel du bâtiment patrimonial et de l'utiliser à des fins touristiques, dans le but d'élargir sa portée pour inclure l'écotourisme. Il a également souligné l'importance d'inviter le secteur privé à participer à l'exploitation de ce site, afin d'atteindre les objectifs interconnectés du tourisme, des antiquités et de la communauté locale.

Le Dr Graham a remercié le gouvernement turc et l'Agence turque de coopération internationale (TIKA) pour leurs efforts dans l'entretien et l'achèvement des bâtiments, soulignant que le bâtiment sera utilisé pour le tourisme et les antiquités dans un avenir proche.

De son côté, Mme Samia Oshik, présidente du Conseil suprême du tourisme, de l'environnement et de l'investissement dans l'État de la mer Rouge, a expliqué que la réunion a porté sur les dispositions nécessaires à l'utilisation du bâtiment comme hôtel, tout en discutant de tous les détails liés à son fonctionnement dans la ville de Suakin, qui est un site du patrimoine mondial. Elle a ajouté : « Nous espérons que les antiquités seront soumises à des exigences qui contribueront à activer le tourisme et à bénéficier de ce site archéologique, d'autant plus que l'île regorge d'attractions touristiques distinctives. »

Dans le même contexte, Allam Abdel Rahim Bishara, directeur du secteur du tourisme au ministère de la Culture et de l'Information, a déclaré que la réunion avait été tenue dans le but d'exploiter le bâtiment et de le préserver en tant que site archéologique et touristique. Il a souligné que la région possède un profil touristique unique et nécessite l'attention de l'État et des investisseurs pour assurer sa gestion efficace.

Il a ajouté que l'exploitation du bâtiment nécessite des capitaux pour gérer cette installation touristique, soulignant que les bâtiments historiques de l'île de Suakin doivent être préservés sur la Liste du patrimoine mondial car ils sont capables d'attirer divers types de tourisme, notamment l'écotourisme et le tourisme historique./OSM