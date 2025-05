Soudan: Préparation pour la Journée nationale soudanaise à l'Expo d'Osaka, au Japon, en septembre prochain

Le ministre du Commerce et de l'Approvisionnement, M. Omar Ahmed accompagné de l'ambassadeur du Soudan au Japon, l'ambassadeur Al-Rayeh Haidoub ont visité le pavillon soudanais à l'Expo Osaka 2025, dans le cadre de sa visite officielle au Japon, qui a débuté le 26 mai.

Au cours de la visite, le ministre a observé l'excellence culturelle et les efforts déployés pour créer le Pavillon du Soudan, qui reflète la riche diversité culturelle du Soudan et son énorme potentiel en ressources naturelles et minéraux rares, représentant des opportunités prometteuses d'investissement et de tourisme.

Le pavillon soudanais a été bien fréquenté par les visiteurs japonais et étrangers, reflétant l'intérêt croissant pour le Soudan malgré les défis auxquels il est confronté.

Le ministre a salué les efforts considérables déployés par l'équipe technique, dirigée par Mme Umm Salama Mohammed Ahmed, commissaire générale du pavillon du Soudan, pour préparer et participer activement à cet événement mondial, en coordination avec l'ambassade du Soudan à Tokyo, pour hisser le drapeau soudanais parmi plus de 160 pays participant à l'exposition, qui se déroule jusqu'en octobre 2025.

Dans le cadre de sa visite, l'ambassadeur Al-Rayeh Haidoub a présidé une réunion pour discuter des préparatifs en cours pour l'événement de la « Journée nationale du Soudan », prévu le 2 septembre. L'événement comprendra un forum d'investissement et des spectacles culturels et folkloriques qui reflètent l'identité et la diversité du Soudan.

La réunion a également porté sur la participation du Soudan à l'événement « Terre et biodiversité », prévu à la mi-août, qui se concentrera sur la promotion des minéraux rares au Soudan.

Le ministre du Commerce et de l'Approvisionnement a affirmé son intention d'accélérer les travaux du comité supérieur formé par les autorités compétentes pour assurer une préparation adéquate et une participation efficace à ces événements.

La réunion a souligné l'importance des performances artistiques lors des événements à venir reflétant la diversité culturelle des différentes régions du Soudan./OSM