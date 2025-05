Ile Maurice: Shirin Aumeeruddy-Cziffra - «Il est indispensable de renforcer notre coopération dans un monde confronté à des défis immenses»

La première journée de la Réunion plénière de l'Association des parlements des États membres de la Commission de l'océan Indien (AP-COI) a eu lieu le jeudi 22 mai au siège de COI, a Ébène, en présence de la speaker de l'Assemblée nationale de Maurice et présidente de l'AP-COI, Shirin Aumeeruddy-Cziffra, et d'Edgard Razafindravahy, le secrétaire général de la COI. Dans son discours d'ouverture, ce dernier a salué les nouveaux membres de AP-COI désignés par les parlements de Maurice, de Madagascar et des Comores, et a affirmé sa conviction que leur engagement renforcera une «diplomatie parlementaire active au service de la coopération régionale en Indianocéanie».

Le secrétaire général de la COI a en outre rappelé que depuis la redynamisation de l'AP-COI en 2022, la COI, en sa qualité de secrétariat de l'association, a accompagné des avancées significatives grâce au projet Gouvernance, Paix et Stabilité (GPS) financé par l'Agence française de développement. Parmi ces projets figure le lancement du Parlement régional des jeunes en avril, aux Seychelles, et le développement de partenariats avec des acteurs clés, comme l'Assemblée parlementaire de la Francophonie et les Nations unies.

Shirin Aumeeruddy-Cziffra a souligné ce qui réunit les peuples des îles de l'océan Indien, c'est «notre appartenance à une communauté géographique qui oeuvre pour le bien-être et le développement de nos populations, ainsi que la stabilité et la paix dans notre région, et ce, par une coopération dynamique, fructueuse et durable». Ajoutant : «Plus que jamais aujourd'hui, il est indispensable de renforcer cette coopération dans un monde hélas confronté à des défis immenses, tant sur le plan de la paix que sur d'autres plans dont nous aurons l'occasion de parler durant ces deux journées.»

La speaker de l'Assemblée nationale a aussi fait un petit retour en arrière en racontant les débuts de la COI : «Depuis 1997 les parlementaires peuvent participer au renforcement de la coopération régionale grâce à la création de l'Association des parlements des États membres de la COI. Malheureusement, l'AP-COI a connu des hauts et des bas. En 2015, elle a été relancée et elle doit se renforcer encore davantage.»

Au sujet du Parlement régional des jeunes de l'Indianocéanie (PRJOI), Shirin Aumeeruddy-Cziffra a dit qu'elle avait eu l'occasion rencontrer quelques jeunes. Elle s'est dite impressionnée par leur «enthousiasme, leur envie d'oeuvrer ensemble pour une Indianocéanie plus démocratique, inclusive et solidaire». Elle s'est réjouie de leur engagement «à cette période où il nous faut compter sur toutes les forces vives de nos États».

Publicité