Algérie: Signature d'une convention-cadre de coopération numérique entre les ministères du Travail et de la Formation professionnelle

Alger — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb et le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine El Mahdi Oualid, ont coprésidé, jeudi à Alger, la cérémonie de signature d'une convention-cadre dans le domaine de la coopération numérique entre les deux secteurs.

Dans son allocution, M. Bentaleb a affirmé que cet accord s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives à "l'accélération de la transformation numérique et la nécessité d'adopter une nouvelle approche pour la formation de compétences répondant aux exigences du marché du travail, et la réalisation de l'intégration entre les secteurs ministériels".

Cette convention cadre se veut un "outil pour bâtir un système intégré où les politiques publiques convergent au service du citoyen dans les domaines de la formation et de l'emploi, un système qui repose sur l'interaction numérique et l'échange d'expertises, à travers le développement d'outils de planification et de prospective et le renforcement de la coordination entre la formation professionnelle et l'emploi, afin de répondre aux besoins du marché et de construire une économie moderne basée sur les compétences et des données exactes et précises", a-t-il précisé.

Et de souligner que cette initiative représente une "nouvelle étape dans le processus d'intégration institutionnelle et numérique entre les deux secteurs", dont l'objectif est de "développer un système intégré permettant l'échange instantané et fiable de données entre les systèmes d'information et l'orientation de la formation vers les métiers d'avenir", ainsi que "l'amélioration de l'employabilité des jeunes et l'adaptation des offres de formation aux exigences de l'économie nationale".

Bentaleb a, en outre, insisté sur l'importance du partenariat numérique dans l'amélioration de la gouvernance du dispositif de l'allocation chômage, précisant que "plus de 516.000 bénéficiaires de cette allocation ont été orientés vers des parcours de formation de courte durée".

A ce propos, il a révélé que "plus de 263.000 d'entre eux ont achevé leur formation et obtenu des certificats les qualifiant pour une insertion sur le marché du travail", rappelant la nomenclature algérienne des métiers et emplois (NAME), mise en place par le secteur en tant qu'outil de référence pour l'ensemble des acteurs du marché de l'emploi.

De son côté, M. El Mahdi Oualid a expliqué que cette convention vise à "'développer les moyens de coopération numérique pour améliorer les outils de gestion et l'interconnexion des bases de données", ainsi qu'à "adapter l'offre de formation professionnelle aux exigences du marché du travail".

Dans ce sillage, il a annoncé l'organisation, par les deux ministères, de salons régionaux sur la formation et l'emploi, avec la participation de l'ensemble des acteurs concernés, une initiative qui constitue "un jalon supplémentaire dans les efforts de l'Etat visant à lier la formation à l'emploi et à assurer l'efficacité des politiques publiques en matière de soutien à la jeunesse et de leur accompagnement vers le marché du travail".