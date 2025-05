Algérie: IATF 2025 au pays - Réunion préparatoire avec la participation des secteurs et ministères concernés

Alger — Le secrétaire général du ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, El Hadi Bakir, a coprésidé, jeudi à Alger, avec le chargé de la gestion du Secrétariat général du ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, une réunion de coordination préparatoire à la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), prévue en Algérie du 4 au 10 septembre prochain, avec la participation de représentants de différents secteurs et ministères concernés, indique un communiqué du ministère du Commerce intérieur.

Lors de cette réunion, consacrée à l'examen des aspects organisationnels et logistiques liés à la préparation de cet événement économique continental, l'accent a été mis sur l'importance de renforcer la coordination entre toutes les parties concernées et de mobiliser les ressources humaines et matérielles nécessaires pour assurer le succès de la Foire, en reflétant l'image de l'Algérie et sa place à l'échelle continentale.

La réunion s'est déroulée en présence des secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, des Finances, de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, des Transports, et du Tourisme et de l'Artisanat, ainsi que des représentants de plusieurs départements ministériels et institutions concernés.

Dans ce cadre, les sous-commissions ont été appelées à organiser une série de réunions techniques et de coordination pour relever les défis existants et finaliser les principales dispositions avant le 15 juin prochain, afin d'assurer une progression régulière des préparatifs, selon le communiqué.