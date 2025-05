Algérie: Hamlaoui met en avant à Mostaganem le rôle de la société civile dans la préservation de l'identité et de la cohésion nationales

Mostaganem — La présidente de l'Observatoire national de la société civile, Ibtissem Hamlaoui a mis en avant, jeudi à Mostaganem, le rôle des acteurs de la société civile dans la préservation de l'identité et de la cohésion nationales.

Lors d'une rencontre interactive et consultative avec les acteurs associatifs de la wilaya, Mme Hamlaoui a déclaré que "la société civile doit aujourd'hui être au service de la nation et des citoyens à travers les idées novatrices qu'elle propose, les initiatives efficaces qu'elle porte et sa vision face aux nombreux défis que connaît le pays".

Elle a souligné qu'il est également essentiel, à cette étape, que "la société civile joue un rôle dans la protection du pays et de l'identité nationale en sensibilisant sur l'importance de préserver la cohésion et l'unité nationales, et en luttant contre les rumeurs ainsi que ceux qui propagent des mensonges et tissent des complots visant les membres de la même nation", affirmant que la société civile constitue un appui pour l'Etat algérien.

Au passage, elle a évoqué les évolutions récentes de l'observatoire et la portée de ces rencontres qui visent principalement à écouter les préoccupations des acteurs associatifs et à tenir compte de leurs idées et propositions.

Ce sujet, un bilan a été présenté concernant l'activité de la plateforme numérique de la société civile, à laquelle plus de 2.000 associations ont adhéré au cours des deux derniers mois. En parallèle, une cellule a été mise en place au niveau central pour faciliter les activités des associations et intervenir auprès des autorités locales et centrales afin de lever les obstacles entravant leurs actions.

Après avoir écouté plusieurs interventions, Mme Hamlaoui a affirmé que la société civile est le noyau et le moteur du développement de la société, soulignant que l'Observatoire national adopte une nouvelle orientation visant à créer des délégations locales et davantage de cellules centrales, ont la mission principale est de servir les associations.

Plus tôt dans la journée, en présidant un colloque national intitulé "Journée nationale de l'étudiant : fidélité et construction", organisé par l'Organisation nationale des étudiants libres, Mme Hamlaoui a insisté sur l'importance de raviver les valeurs et principes de la glorieuse guerre de libération nationale.

Elle a également appelé à une lecture profonde de la Déclaration du 1er Novembre 1954, afin de comprendre ses dimensions historiques et politiques, la considérant comme une référence nationale unificatrice encadrant la conscience des jeunes et guidant leur engagement au service du pays.

Lors de cette manifestation estudiantine, marquée par la présence d'étudiants palestiniens et sahraouis, un salon de startups a été organisé à l'initiative d'étudiants et d'innovateurs, ainsi qu'une exposition de documents historiques présentée par le musée du Moudjahid de la wilaya.