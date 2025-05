Algérie: Cérémonie en l'honneur du moudjahid artiste Akli Yahyaten

Alger — L'Etablissement public de Télévision (EPTV) a organisé, mercredi à Alger, une cérémonie en l'honneur du Moudjahid artiste Akli Yahyaten, en reconnaissance de son parcours artistique ainsi que de son rôle en faveur de la Cause nationale durant la Révolution de libération.

Agé de 92 ans, Yahiaten a été distingué lors d'une cérémonie artistique organisée à l'hôtel El Aurassi, dans le cadre des préparatifs de la Journée nationale de l'Artiste, célébrée le 8 juin de chaque année, en présence du Directeur général de la Télévision algérienne, Mohamed Beghali, et d'une pléiade d'artistes, qui lui ont exprimé leur considération pour son art et son engagement.

La cérémonie sera diffusée, le 2e jour de l'Aïd al-Adha sur la Chaine 4 (TV4) de la télévision publique algérienne. Plusieurs jeunes voix artistiques, dont sa fille Nora Yahyaten, Abbes Nait Rzine, Nordina, Kamel Aziz, Makhlouf et Kamel Gharbi, y ont participé, interprétant un bouquet de chansons engagées de l'artiste moudjahid.

A cette occasion, M. Yahyaten s'est dit heureux et reconnaissant de cet hommage rendu par les générations de l'indépendance, affirmant avoir "tout fait pour servir l'Algérie et s'acquitter de son devoir national, car l'Algérie avait besoin de tous ses enfants pour obtenir son indépendance".

Il a indiqué, se souvenant qu'il était membre de la fédération de France du Front de libération nationale (FLN), qu'il "sillonnait alors les cafés et les restaurants pour collecter des contributions financières pour la Révolution de libération", et qu'il "tenait également à présenter des chants patriotiques et engagés par lesquelles il semait l'amour de la patrie et contribuait à sensibiliser l'opinion publique à l'existence d'un peuple luttant pour s'affranchir de l'occupation".

De son côté, le directeur de la TV4, Kacem Bahmani, a estimé que l'hommage rendu à M. Yahyaten "se veut une distinction de soixante-dix (70) ans de créativité et de dévouement", et "un message clair que la Révolution algérienne a regroupé toutes les catégories de la société, y compris les artistes". Il s'agit également, poursuit-il, d'une "halte pour se remémorer les hauts faits de toute une génération de grandes figures de l'art algérien authentique ayant contribué à la préservation de la Mémoire nationale".

Né en 1933 à Tizi Ouzou, Akli Yahyaten s'est engagé très tôt dans l'action révolutionnaire et a été arrêté à plusieurs reprises par l'occupant français après la découverte de son activité de collecte de dons pour le FLN.

Yahyaten a à son actif des chansons intemporelles qui ont conquis le coeur de ses admirateurs, à commencer par sa première chanson "Djahagh Bezzaf" qu'il a composée pendant son incarcération à cause de son activité politique nationale en 1959, ainsi que "Zrigh Ezine di Michelet" et "Thamourt Idourar", et son chef-d'œuvre "El Menfi" qui raconte les souffrances des Algériens exilés en Nouvelle-Calédonie et est devenue l'une des chansons immortelles du patrimoine musical algérien.