Ile Maurice: Le gouvernement va renforcer l'application des lois

La Journée mondiale de l'environnement 2025 sera célébrée à Maurice et dans le monde entier le jeudi 5 juin. Cette année l'accent sera mis sur la lutte contre la pollution plastique. Pour commémorer cette journée, le ministère de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique organisera plusieurs activités. Le ministère de l'Environnement entend réaffirmer l'engagement du gouvernement à garantir un environnement propre et sain pour le bien-être de tous les résidents, ainsi que pour la flore, la faune et l'économie de l'île Maurice en renforçant l'application des lois sur l'environnement.

Un atelier consacré à l'amélioration de l'application de la législation environnementale est prévu le 3 juin 2025 à l'Atal Bihari Vajpayee Institute of Public Service and Innovation. Cet événement vise à rassembler toutes les agences et autorités responsables de l'application des réglementations environnementales afin d'améliorer la coordination entre elles. Les principaux objectifs de l'atelier sont de renforcer la collaboration entre les agences, de minimiser les efforts redondants et de promouvoir une stratégie plus efficace pour la protection de l'environnement.

Parmi les autres activités organisées par le ministère, citons le lancement d'une série de dix fiches d'information et de dix dessins animés sur différents thèmes environnementaux qui seront diffusés à la télévision. De même, sont prévus : le lancement d'une campagne sur les décharges illégales et les déchets sauvages ; l'organisation de réunions avec les présidents des cellules vertes mises en place au niveau des ministères, des départements et des organismes parapublics pour la mise en oeuvre du plan d'action pour le projet d'écologisation du secteur public ; le lancement de l'Observatoire de l'environnement en collaboration avec l'Agence française de développement ; et le lancement d'un projet pilote de recyclage du papier dans dix écoles primaires et dix écoles secondaires.