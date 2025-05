Ile Maurice: Bhageeruth Mdhin réclame un recomptage, Ashwin Dookun parle de jeux politiques

Bhageeruth Mdhin, candidat malheureux aux municipales du 4 mai dans le Ward 3 de Vacoas-Phoenix, a saisi la Cour suprême pour contester l'élection de Chetan Rambans Dookun, dit Ashwin Dookun, du Reform Party. Les deux candidats avaient obtenu exactement 1 930 voix, selon les résultats proclamés par la Returning Officer, Me Nisha Pem. L'affaire sera entendue le lundi 2 juin par la juge Shameen Hamuth-Laulloo. Me Chetan Baboolall assure la défense de Mdhin, avec Me Pravind Nathoo comme avoué.

Un tirage au sort avait été effectué pour départager les deux candidats ex-aEquo, au terme duquel Ashwin Dookun a été déclaré élu. Bhageeruth Mdhin soutient qu'un recomptage s'imposait avant toute procédure de tirage et évoque une possible confusion liée à la prononciation de son nom, qui aurait pu affecter le dépouillement. Contacté, il nous a déclaré que «le système de tirage au sort n'est pas juste et qu'une alternative doit être trouvée». Ashwin Dookun dénonce, pour sa part, des «manoeuvres politiques de mauvaise foi du MMM» et se dit étonné par cette pétition électorale car, selon lui, son ex aequo était «bel et bien partant pour le tirage au sort».