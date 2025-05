Ile Maurice: Suite au suicide d'une collégienne, d'anciens élèves sortent du silence

Un collège du Nord a récemment perdu une de ses élèves qui s'est donné la mort à la suite de harcèlement scolaire. Alors que le ministre de l'Éducation déclare : «La direction du collège a affirmé que l'élève n'a jamais signalé avoir été victime de harcèlement scolaire auprès de la cellule d'écoute présente dans l'établissement, chargée de recueillir ce type de signalement. Elle n'a pas non plus informé la direction du collège de sa situation. D'ailleurs, aucun signe préoccupant n'avait été observé.»

Ces témoignages recueillis d'anciens élèves contrastent fortement avec la déclaration de mission du collège, qui se présente comme «une institution d'excellence engagée à offrir une éducation de qualité à tous ses élèves». Cela n'a pas été un succès pour «all its students», comme le montrent les témoignages recueillis ci-dessous :

«Dans ce collège, j'ai souvent été jugé à cause de mon identité. Certains élèves faisaient des remarques sur mes origines, et quelques enseignants semblaient avoir des préjugés dès le départ. On m'a dit un jour que je ne réussirais jamais. À plusieurs reprises, j'ai été injustement accusé, comme si j'étais déjà étiqueté. L'école manquait d'équilibre culturel et religieux. Cette uniformité influençait clairement les attitudes et créait un climat d'exclusion pour certains. À la longue, cela a beaucoup empiété sur mes performances scolaires. Suite à cela, j'ai dû changer d'établissement et passer dans le privé pour m'épanouir et réussir.» - A.M.

«Mes souvenirs de collège me semblent appartenir à quelqu'un d'autre. En même temps, je pense avoir été le cliché du jeune de cité un peu perdu. Aucune identité et un besoin inné de se faire accepter. Quelle aubaine pour le système ! Ça a toujours été cela : se conformer, ou être écarté.

J'avais choisi de me diluer. J'ai passé les années suivant le collège à recoller les morceaux de mon identité. Il n'y a pas que des brutes. Il y a aussi un système silencieux, participatif, auquel jouent aussi bien les élèves que le personnel. On vous prend, vous et vos différences, et l'on vous fait oublier, détester ce que vous êtes et d'où vous venez. On efface vos racines et l'on vous laisse périr au soleil, tant que vous remplissez le rôle que l'on veut bien vous donner. Faites attention au vernis de succès et aux illusions de "melting-pot" que l'on vous vend. Tout ce qui brille n'est pas de l'or.» - K.E.

«Zis to fes ki zoli»

«Entendre des phrases comme "zis to fes ki zoli" ou même "Kouma to mama zoli ek twa to'nn sorti koumsa ? To'nn bisin adopte." Je me rappelle de ces mots comme si c'était hier. Les bruits dans les couloirs sur mon apparence. Je me souviens de ce prof qui m'avait humiliée devant toute la classe à cause de mes cheveux. Pendant des années, ces mots et cette humiliation m'ont hantée. Je détestais tout en moi. Je croyais que personne ne pourrait m'aimer. Je pensais que tout cela était vrai et que j'étais moche. Même aujourd'hui, certaines de ces critiques continuent de me hanter.» - D.O.

«Quand je repense à mes années de collège, un goût amer me vient en bouche. Par où commencer ? Les jugements tombaient avant même que je n'ouvre la bouche. Ils ont tout de suite supposé que je venais d'un mauvais quartier et que je ne méritais pas ma place dans cette école. Alors j'ai appris à me camoufler. À cacher mes larmes derrière des sourires automatiques. À faire semblant d'être malade pour éviter les couloirs pleins de regards tranchants. Je me souviens des moqueries qui piquaient plus fort que des insultes.

On le sait tous, dans chaque blague, il y a une lame. Et elles m'ont découpée lentement, jusqu'à ce que je me sente étrangère dans mon propre corps. Même mes réussites devenaient des anomalies, comme si l'effort ne pouvait pas venir de quelqu'un comme moi. Comme si l'intelligence appartenait uniquement à certains quartiers, certaines familles, certaines textures de cheveux. Un jour, le recteur m'a dit qu'il m'offrirait une brosse et des pinces à cheveux pour mon anniversaire. Pourtant, les filles aux cheveux lisses pouvaient les porter détachés toute la journée sans remarque.

«Pire, les enseignants n'étaient pas des alliés. Ils faisaient partie du système. Je me souviens de leurs regards - pas nécessairement méchants - mais lourds de jugement. En Grade 9, le recteur félicitait les élèves de ma classe pour leurs résultats, puis se tourna vers moi : il a lancé "Toi, ici? Quelle surprise!" Tout en moi disait que je n'étais pas à ma place. Ma voix, mon rire, mon prénom, même mes silences n'étaient pas les bons.» - S.T.

«Pendant ma scolarité au ****, j'étais un peu différente des autres. J'étais régulièrement moquée et traitée comme une étrangère. Les moqueries ne concernaient pas seulement mon apparence physique, mais j'avais l'impression que cela concernait tout ce qui faisait de moi ce que j'étais. Je me suis même demandé si j'avais ma place ici, et très tôt ça m'a donné envie de partir. Le plus dur n'était pas le harcèlement en lui-même, mais plutôt le fait de ne pas savoir comment y mettre fin. Je n'avais ni les mots ni le soutien nécessaire pour m'exprimer. Je pensais que ça passerait en l'ignorant et que les gens l'oublieraient.

«Pour empirer les choses, la discrimination ne venait pas seulement des élèves ; parfois, j'avais l'impression que les enseignants ne comprenaient pas non plus ce qui se passait. J'avais un sentiment d'isolement, et l'impression que personne ne voyait à quel point je me sentais mal. Je voulais disparaître, être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne se démarque pas, quelqu'un qui ne soit pas différent. Y pensant maintenant, j'aurais aimé pouvoir m'exprimer davantage, avoir le courage de dire à quelqu'un ce qui se passait.

Mais à l'époque, j'avais l'impression que personne ne m'écouterait. Le harcèlement, le sentiment de ne pas appartenir à quelqu'un ou quelque part, tout cela m'a longtemps marquée. Aujourd'hui encore, je pense à quel point ma vie aurait pu être différente si je m'étais sentie acceptée plus tôt. Pour moi, le harcèlement ne nuit pas seulement à la personne visée. Il nuit à tout le monde : il crée un espace où les gens ont l'impression de devoir cacher qui ils sont. Si nous apprenons à nous accepter les uns les autres, nous pourrons peut-être faire de l'école un lieu où chacun se sent à sa place, quelles que soient ses différences.» - E.W.

«Au [**], j'ai vécu une période de harcèlement intense. À mon arrivée, on s'attendait à ce que je sois un élève américain, mais j'étais un garçon mauricien timide, sensible et perçu comme efféminé. Cela a fait de moi une cible facile. J'ai subi du harcèlement mental et physique, constamment forcé à confronter ma sexualité bien avant d'en comprendre le sens. Certains élèves que je considérais comme mes amis faisaient souvent des remarques homophobes et coloristes. Heureusement, quelques vrais amis me défendaient - sans eux, j'aurais peut-être perdu toute envie de continuer. Je me sentais étouffé, sans ressources ni soutien.

«L'école n'était qu'un lieu d'études, d'ignorance et d'agitation sans paix, sans dialogue réel, ni maturité. Les harceleurs, eux, ne s'en souviennent peutêtre même plus. Mais moi, ça m'est resté. Aujourd'hui, quand quelqu'un me pose une question sur mon identité, je deviens paranoïaque, mal à l'aise. À l'époque, je me blâmais moimême. Je pensais que si je n'étais pas assez masculin, attirant, intéressant ou fort, alors je méritais d'être harcelé. Et encore aujourd'hui, quand quelque chose de blessant m'arrive, j'ai l'impression que je le mérite. Désapprendre cette idée prend du temps.» - Z.G.

Quels recours ?

Se confier à un enseignant ou à la direction n'est pas un réflexe évident quand on a l'impression que tout joue contre soi. La peur des représailles, le manque de confiance dans les structures d'écoute, et un climat parfois empreint de silence ou d'indifférence dissuadent bien des jeunes de parler. Les témoignages recueillis révèlent un mal-être profond que les slogans et les chartes officielles ne peuvent à eux seuls masquer. Il est temps de dépasser les discours et d'ouvrir les yeux sur les réalités vécues dans nos établissements. Car l'excellence ne devrait jamais se construire au prix du silence, de l'exclusion ou de la souffrance.