Tunisie: Partenariat UE-pays - L'urgence d'un écosystème plus résilient pour les PME

Lors de l'événement Invest and Export Solutions du 29 mai 2025, Marco Stella, responsable du développement économique à la délégation de l'UE en Tunisie, a alerté sur la fragilité des PME tunisiennes, dont la moitié disparaît avant d'atteindre 18 mois d'existence. Il a insisté sur la nécessité d'une approche globale pour résoudre les défis structurels, notamment l'accès au financement, la compétitivité, l'intégration dans les chaînes de valeur mondiales et la transition écologique.

M. Stella a rappelé que l'UE soutient la Tunisie depuis trois décennies à travers une coopération politique, technique et financière. Contrairement à d'autres bailleurs de fonds, l'Union européenne privilégie les dons pour accompagner les PME, en facilitant l'accès au crédit via des mécanismes de réduction des risques, en formant les entreprises aux enjeux clés comme la décarbonisation et les exportations, et en renforçant des secteurs stratégiques tels que l'agroalimentaire, le textile et l'automobile. Le Trade and Competitiveness Program illustre cet engagement en aidant les entreprises tunisiennes à conquérir les marchés internationaux.

Dans le cadre de l'initiative Équipe Europe, l'UE travaille en synergie avec les institutions tunisiennes et le secteur privé pour favoriser un environnement propice à l'innovation, à l'export et à la transition verte. « Nous croyons au potentiel du secteur privé tunisien pour construire un avenir plus durable et inclusif », a déclaré M. Stella, tout en appelant à renforcer les liens économiques entre les deux rives de la Méditerranée.