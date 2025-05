Tunisie: Un début juin animé pour l'équipe nationale - Trois matches-repères !

Pour Sami Trabelsi, la qualité des adversaires fait que l'on puisse tirer plein de leçons avant les éliminatoires du Mondial.

Ainsi donc, nous sommes déjà entrés en pleine période de pression, avec les trois rencontres à livrer le 2 juin à Radès face au Burkina Faso, le 6 juin à Fès contre le Maroc et le 10 juin face à la Zambie à Casablanca. Ces deux dernières rencontres se joueront donc en terre marocaine.

Avouons quand même que la FTF a bien fait d'accepter de faire évoluer l'équipe face à des adversaires de bon niveau et non de se contenter de concocter des matchs qui n'auraient servi à rien.

Autant dire que ce sera un début de mois de juin animé. L'adrénaline des grandes compétitions internationales sera en hausse. Après le tour de chauffe contre le Burkina Faso, ce sera une rencontre qui s'assimile à un derby, que nos amis marocains «jurent» d'enlever par un score éloquent. C'est franchement suffisant pour espérer faire bonne figure en cette fin de parcours.

N'oublions pas, en effet, que tous les joueurs viennent de boucler leurs saisons et que les corps sont quelque peu secoués, émoussés par les efforts intenses fournis durant une année sportive éprouvante et que les blessures pourraient survenir à n'importe quel moment. D'où une prudence de mise pour éviter les complications.

Adversaires respectables

Les adversaires choisis ne sont pas à présenter. Des équipes en pleine possession de leurs moyens, la présence d'éléments brillants figurant dans le gotha des grands, un large répertoire technique aussi bien individuel que collectif. En deux mots, tout ce qu'il faut pour permettre au sélectionneur de savoir sur quoi il pourrait compter.

L'équipe de Tunisie est de celles que l'on considère des plus versatiles. Elle est capable de tout et, d'une rencontre à l'autre, elle est en mesure de présenter deux visages différents. Question d'ambiance, de motivation, de disponibilité aussi, toujours est-il que l'objectif influe énormément sur l'état d'esprit des joueurs.

D'après les informations reproduites par la presse étrangère, quelques-uns de nos joueurs sont en pleine ascension. Il n'en demeure pas moins, qu'entre professionnels, on se comprend et on respectera, sans doute, l'aspect prudence pour ne pas nuire.

Après tout, dans un match amical ou d'application, on recherche beaucoup plus le rendement collectif, l'état d'esprit et la disponibilité mentale, que le résultat. Sami Trabelsi a, sans doute, en tête l'ossature de son équipe qu'il a enrichie par de nouvelles convocations. Rappelons que l'équipe de Tunisie affrontera la sélection libérienne, début septembre prochain, pour le compte de la 7e journée des éliminatoires du Mondial.