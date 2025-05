Afrique: Lancement d'une initiative visant à résoudre les problèmes climatiques complexes en Afrique de l'Est.

<strong>Addis-Abeba, le — Un projet visant à aborder les liens complexes entre changement climatique, catastrophes environnementales, conflits et migrations en Afrique de l'Est a été lancé aujourd'hui à Addis-Abeba.

Intitulée « Gérer l'impact des changements environnementaux et des conflits sur la mobilité en Afrique de l'Est grâce à un dialogue politique inclusif et des actions collaboratives fondé sur des données probantes » (MECMEA), cette initiative de 18 mois est financée par l'UE.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, la directrice générale du Service des réfugiés et des rapatriés, Teyiba Hassen, a déclaré que cette initiative régionale vitale reflète un engagement commun à relever l'un des défis les plus complexes et les plus urgents.

Les changements environnementaux, les conflits et la mobilité humaine sont des facteurs interdépendants qui exigent une réponse urgente et unie, a-t-elle ajouté.

La directrice générale a souligné que cette région, dotée d'une diversité remarquable et d'un potentiel immense, est également l'une des plus vulnérables aux perturbations climatiques, aux sécheresses et aux inondations, entre autres.

Par le biais de l'Initiative Héritage Vert, l'Éthiopie s'est engagée à restaurer l'environnement dégradé, à gérer les ressources naturelles et à planter des milliards d'arbres, a-t-elle rappelé.

Le vice-président de l'Université d'Addis-Abeba, Jeilu Oumer, a noté que le projet mené par l'université vise à renforcer la gouvernance des migrations, à renforcer les capacités institutionnelles et à favoriser un dialogue politique inclusif qui se traduise par des résultats concrets. Changement.

En outre, « cette initiative permettra non seulement de relever les défis régionaux immédiats, mais aussi de jeter les bases d'une résilience à long terme et d'un développement durable.»

Le directeur exécutif du Centre et réseau régional pour l'environnement de la Corne de l'Afrique, le professeure Mekuria Argaw, a déclaré que le centre est un catalyseur de collaboration entre les institutions universitaires, les décideurs politiques, la société civile, les communautés et le secteur privé.

Au cours des 15 dernières années, le centre a mis en oeuvre une série de programmes et de projets régionaux aux impacts tangibles et durables, a déclaré le professeur, ajoutant qu'il a mené des initiatives allant de la restauration des écosystèmes à la conservation de la biodiversité, en passant par l'éducation environnementale et l'adaptation communautaire au changement climatique.

Grâce à l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes, au renforcement des capacités et au dialogue politique, le MECMEA devrait renforcer les cadres de gouvernance pour la mobilité liée au climat et aux conflits dans la région.