<strong>Addis-Abeba, le — Le Conseil des ministres a adopté des décisions sur diverses questions, notamment le cadre macroéconomique et budgétaire à moyen terme 2026-2030, les accords financiers et les proclamations concernant l'emploi à l'étranger et la protection des végétaux.

Le Conseil, lors de sa 46e session ordinaire, a approuvé à l'unanimité le cadre macroéconomique et budgétaire à moyen terme 2026-2030.

Ce cadre essentiel est stratégiquement conçu pour élargir l'assiette des recettes publiques afin de couvrir efficacement les dépenses et d'assurer une stabilité macroéconomique durable.

Il fournit également des orientations politiques essentielles pour la mobilisation des recettes et une allocation prudente des ressources, servant de document de base pour la préparation du prochain exercice budgétaire.

Selon le communiqué du Conseil, cette approbation souligne l'engagement du gouvernement en faveur d'une gestion financière saine et d'une croissance économique durable.

Deuxièmement, le Conseil a approuvé deux accords de soutien financier.

Le prêt de 49,55 millions de dollars américains accordé par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) sera consacré à un projet de création d'emplois pour les jeunes, en particulier pour les relier à des parcs agro-industriels.

Ce prêt est assorti d'un faible taux d'intérêt et d'une période de remboursement de 20 ans, dont un différé d'amortissement de cinq ans.

De plus, un crédit de 45,10 millions de DTS (environ 60 millions de dollars américains) accordé par l'Association internationale de développement (IDA) est destiné à améliorer les services de santé pour les femmes et les filles.

Ce crédit sans intérêt, assorti de frais de service de 0,75 %, est assorti d'une période de remboursement de 38 ans, dont un différé d'amortissement de six ans.

Les deux accords de prêt ont été approuvés à l'unanimité, confirmant ainsi leur alignement sur la stratégie nationale de l'Éthiopie en matière de dette, et soumis à la Chambre des représentants du peuple.

Troisièmement, le conseil a examiné le règlement fixant les frais de service pour les emplois à l'étranger fournis par le ministère du Travail et des Compétences.

Ce règlement vise à permettre au ministère de couvrir ses coûts de fonctionnement et d'augmenter ses recettes internes, tout en veillant à ce que les usagers puissent les payer.

La nouvelle structure tarifaire sera mise en oeuvre dès sa publication officielle au Journal officiel fédéral.

Quatrièmement, le conseil a longuement débattu et approuvé à l'unanimité un projet de loi sur l'emploi des Éthiopiens à l'étranger. Ce projet de loi vise à garantir les droits, la sécurité et la dignité des citoyens éthiopiens travaillant à l'étranger à long terme.

Parallèlement, il vise à garantir que le pays tire pleinement profit de ce secteur. Le projet approuvé a été transmis à la Chambre des représentants du peuple pour délibération complémentaire.

Enfin, le conseil a délibéré et approuvé à l'unanimité un projet de loi sur la protection des végétaux et la quarantaine. Cette loi vise à mettre en place un système moderne de surveillance et d'alerte précoce des nuisibles, basé sur la technologie, en Éthiopie.

Elle réglementera également l'importation et l'exportation de végétaux, de produits végétaux et d'autres articles contrôlés, conformément aux accords internationaux sur la protection des végétaux.

En outre, la proclamation vise à prévenir la propagation des organismes nuisibles contrôlés s'ils pénètrent dans le pays, offrant ainsi une protection solide au secteur agricole vital de l'Éthiopie. Le projet a été soumis à la Chambre des représentants du peuple.