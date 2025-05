Soudan: La division-3 d'infanterie de Shendi remet (66) enfants qui combattaient dans les rangs de FSR au Conseil national pour l'enfance

Les services de renseignement de la division-3 d'infanterie à Shendi, en coordination avec le Conseil National pour la Protection de l'Enfance, ont remis (66) enfants qui avaient été jetés dans la guerre par la milice de soutien rapide-FSR, en plus de (5) autres enfants qui ont été remis par l'artillerie à Atbara, à leurs familles.

C'était lors d'un événement organisé à l'Université Shendi, en présence du vice-gouverneur de l'État du Nil, ministre de la Culture, de l'Information et des Communications, Mustafa Al-Sharif, et d'un certain nombre de dirigeants des agences judiciaires, de sécurité et de protection sociale.

M. Al-Sharif a souligné que les forces armées, à travers cette action humanitaire, ont envoyé un message fort à tous ceux qui brandissent des slogans en faveur des droits de l'homme et des droits de l'enfant, affirmant que l'armée soudanaise est attachée aux valeurs du peuple soudanais et à l'éthique de la guerre, malgré le fait que cette guerre lui ait été imposée par les puissances régionales et internationales.

Al-Sharif a déclaré : « Les forces armées représentent le modèle idéal de comportement éthique et humain, comparées aux pratiques de la milice FSR, qui a commis les violations les plus odieuses contre les civils et les prisonniers de guerre. \ OSM