La Force conjointe des mouvements de lutte armée a annoncé dans une déclaration militaire adressée à notre peuple, aux héros de la vaillante force armée conjointe et à la résistance populaire sur tous les fronts de bataille, elle a annoncé une nouvelle victoire éclatante remportée par les forces conjointes dans la bataille « Mère de toutes les batailles » sur l'axe Al-Khuwaï.

La déclaration explique que vos héros ont écrit les épopées les plus merveilleuses d'héroïsme et de sacrifice, et ont pu, grâce à Dieu et à son soutien, puis à leur ténacité et à leur courage, vaincre la milice rebelle des Forces de soutien rapide, leur infligeant une défaite écrasante.

Le communiqué indique que la milice a tenté d'attaquer nos défenses avancées à l'extérieur de la ville, qui se trouve à plusieurs kilomètres, mais les héros étaient à leur recherche, car plus de 344 miliciens ont été neutralisés, y compris des commandants de terrain, et 67 véhicules équipés de quatre roues motrices -SUV, ont été détruits et capturés, et les quelques-uns d'entre eux restants ont fui, pour recevoir leur juste punition pour les crimes qu'ils ont commis contre notre peuple et notre patrie.\ OSM