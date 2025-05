Soudan: Debut de la première phase du programme de rapatriement des étrangers de l'État de Khartoum

Les autorités de l'État de Khartoum, en coopération avec la Commission des réfugiés, ont commencé jeudi à mettre en oeuvre la première phase du programme de relocalisation des étrangers et des réfugiés de l'État de Khartoum vers des camps désignés à l'extérieur de l'État, identifiés par le gouvernement fédéral dans les États du Nil Blanc, Gedaref et Kassala. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts visant à organiser la présence étrangère et à assurer la sécurité publique.

Le lancement du processus d'expulsion a été assisté par le gouverneur de l'État de Khartoum, M. Ahmed Osman Hamza et le directeur de la police d'État, le Lit-Gen de police Amir Abdel Moneim, ainsi que le commissaire adjoint aux réfugiés à Khartoum et dans les États du Nord, M. Al-Sadig Suleiman, et le président du Comité de présence étrangère dans l'État, M,. Ihab Hashim et un certain nombre de dirigeants de la police et de la commission.

Le premier convoi comprenait un certain nombre de réfugiés éthiopiens résidant irrégulièrement à Khartoum.

Le gouverneur de Khartoum a souligné que cette mesure inclura tous les étrangers sans exception, notant que les expulsés seront accueillis dans des camps équipés de services de base, préparés à l'avance en coordination avec le HCR et les organisations internationales compétentes.\ OSM