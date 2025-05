Algérie: L'ENA organise une cérémonie en hommage au professeur Walid Laggoune

Alger — L'Ecole nationale d'administration (ENA) a organisé, jeudi à Alger, une cérémonie en hommage au défunt professeur Walid Laggoune, juriste et ancien membre du Conseil de la nation, au cours de laquelle ont été rappelés ses qualités son parcours riche en contributions humaines et académiques.

La cérémonie s'est déroulée en présence du président du Conseil de la nation, M. Azouz Nasri, du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, de la ministre des Relations avec le Parlement, Mme Kaouter Krikou, ainsi que de représentants de différentes institutions et organisations nationales, en plus de la famille du défunt.

Dans une allocution prononcée en son nom par le membre du Conseil de la nation, Aissa Bouragba, M. Nasri a salué les grandes qualités du défunt, affirmant qu'il était "une sommité dans les domaines du savoir, du droit et de l'administration en Algérie" et qu'il a légué "aux générations une précieuse richesse intellectuelle, de grandes contributions juridiques et une remarquable oeuvre intellectuelle".

Le président du Conseil de la nation a également retracé le parcours de Walid Laggoune, le qualifiant de "référence fiable en sciences juridiques et l'une de ses sources importantes en matière de droit constitutionnel", ce qui a fait de lui "un repère pour les chercheurs, les étudiants, les universitaires, les législateurs et tous ceux qui s'intéressent aux questions juridiques nationales, arabes et internationales".

Dans le même contexte, il a rappelé que le défunt avait été nommé membre du Conseil de la nation au titre du tiers présidentiel, "une marque de considération du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour ses hautes compétences et la précieuse valeur ajoutée qu'il représentait pour l'action parlementaire et le système législatif national".

Il avait fait partie également des groupes de travail chargés de l'examen de plusieurs projets de lois relatifs à la commune, à la wilaya, aux partis politiques, aux associations, ainsi qu'à la révision du règlement intérieur du Conseil, contribuant ainsi par son expertise de juriste de premier plan.

Nasri a conclu son allocution en rappelant que le professeur Laggoune est décédé "alors que l'Algérie victorieuse récolte les fruits de l'Algérie nouvelle, à laquelle il a posé les premiers jalons en tant que rapporteur de la commission chargée de l'élaboration de la mouture de la Constitutiondu 1er novembre 2020".

De son côté, le directeur de l'ENA, M. Abdelmalik Mezhouda, est revenu sur le parcours académique du défunt, soulignant que ses vastes connaissances en droit lui avaient permis de faire partie de toutes les commissions de réforme mises en place par l'Etat depuis les années 1990 dans de nombreux secteurs, tels que la justice et l'éducation.

La cérémonie, à laquelle a également assisté l'ancien président du Conseil de la nation, le moudjahid Salah Goudjil, a été marquée par des interventions de professeurs de la Faculté de droit, qui ont, à leur tour, livré des témoignages sur le parcours riche du défunt et son dévouement au service de la science et du pays.

La cérémonie a débuté par la baptisation du Centre de documentation, de recherche et d'expertise de l'ENA du nom du professeur Walid Laggoune, suivie d'une visite d'une exposition regroupant ses publications. A la clôture de la cérémonie, la famille du défunt a été honorée.