Algérie: Ghardaïa - Une délégation nigériane s'enquiert de l'expérience algérienne en matière d'économie bleue et de développement durable

Ghardaïa — L'expérience cumulée par l'Algérie en matière d'économie bleue et de développement durable a été mise en exergue, jeudi à Ghardaïa, devant un panel de chercheurs de l'Institut national des études politiques et stratégiques du Nigéria (INEPS), en visite dans plusieurs wilayas du pays pour tirer profit des expériences algériennes dans divers secteurs.

La délégation nigériane, conduite par Souleymane Mohamed Kabir, et accompagnée par un directeur et représentant de l'Institut national algérien d'études de stratégie globale (INESG), Djamel Zellagui, ont visité une ferme agricole spécialisée dans la pisciculture, dans la palmeraie de Béni-Isguen, avant de suivre un exposé sur les différentes activités et développement des cultures aquatiques en Algérie, notamment dans le Sud.

Intervenant lors de l'exposé, le directeur des services agricoles (DSA) de Ghardaia, Sid Ahmed Melahi, a mis l'accent sur les objectifs ambitieux de développement agricole dans le Sud, avec l'appui de la pisciculture.

En effet, l'aquaculture et l'élevage de poissons dans les eaux douces des périmètres agricoles est en plein essor dans le Sud, selon les services de la direction de la pêche et des produits halieutiques d'Ouargla qui estiment que le développement de l'aquaculture y est prometteur et des programmes d'initiation à l'aquaculture sont organisés pour les agriculteurs des wilayas du Sud.

La délégation nigériane a visité également le Ksar de Tafilelt, un ksar écologique considéré comme une expérience humaine particulière et une contribution "modeste" des habitants du M'zab (Ghardaïa) pour atténuer les effets du changement climatique et préserver la biodiversité des oasis.

Le ksar de Tafilelt est une expérience atypique construisant des maisons en synergie avec les spécificités de l'architecture locale et des matériaux locaux, en alliant l'architecture et le développement durable, avec un intérêt particulier à la préservation de l'environnement et le bien vivre ensemble, a expliqué Dr. Ahmed Nouh, le promoteur de ce ksar qui a décroché le premier prix de la ligue arabe de l'environnement en 2014 et le 1er prix de ville durable en 2016.

Dans une déclaration à l'APS, M. Souleymane Mohamed Kabir a indiqué que la visite de la délégation nigériane en Algérie s'inscrit dans le cadre du "renforcement des relations fortes unissant les deux pays à plus d'un niveau", avec comme objectif de "tirer profit de l'expérience algérienne, dans les différents domaines".

Il a également salué le pas franchi par l'Algérie dans le développement des énergies renouvelables, affichant une admiration pour les potentialités de l'Algérie en matière de développement durable et pour l'architecture du M'zab.

"L'objectif est d'arriver à établir des échanges d'expériences, de savoir-faire et de pratique, avec comme objectif de rendre compatibles les référentiels pédagogiques entre spécialistes et actualiser les connaissances et de s'imprégner des nouvelles technologies", a-t-il ajouté.

Au terme de sa visite dans la wilaya de Ghardaïa, la délégation nigériane a visité le centre psychopédagogique pour enfants de Berriane, avant de poursuivre sa visite dans la zone gazifière de Hassi R'Mel (Laghouat) pour s'informer de la production de gaz naturel et son acheminement vers le nord et son exportation.

Auparavant, la délégation nigériane a été reçue par le wali de Ghardaïa, Abdallah Abi Nouar, avec lequel elle s'est entretenue sur l'économie bleue et le développement durable.