Algérie/Rwanda: Equipe nationale - 'Battre le Rwanda et la Suède pour se donner plus de confiance'

Alger — Le sélectionneur de l'équipe nationale de football, Vladimir Petkovic, a déclaré jeudi à Alger, que l'objectif du stage de juin était de remporter les deux matchs amicaux face au Rwanda et à la Suède, pour "se donner plus de confiance", en vue de la reprise des qualifications de la Coupe du monde 2026, en septembre.

"Il n'y a pas de matchs amicaux, ce sont des matchs importants qu'il faut préparer au mieux. Ces deux rencontres doivent nous donner de l'expérience et de la confiance. L'objectif est de gagner ces deux confrontations qui vont donner des signaux positifs pour le futur", a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse tenue à la salle "Mohamed Sellah", au stade Nelson-Mandela de Baraki.

En vue de ces deux tests amicaux, le coach national a fait appel à 29 joueurs, dont le revenant milieu de terrain Nabil Bentaleb (Lille OSC/ France), absent depuis plus d'une année en raison d'un problème cardiaque.

"J'ai décidé de convoquer 29 joueurs et j'aurais pu élargir encore plus le groupe. Je veux donner un maximum de minutes à tout le monde et renforcer l'équipe. On doit faire un bon équilibre entre les joueurs qui ont beaucoup joué et ceux qui ont peu joué", a-t-il ajouté.

Petkovic a tenu à saluer le travail effectué lors du précédent stage de mars, au cours duquel l'équipe nationale a remporté deux victoires : face au Botswana (3-1) et le Mozambique (5-1), aux qualifications du Mondial-2026.

"Nous avons fait un bon mois de mars en élargissant le contingent de l'équipe nationale, avec des joueurs qui ont été bons et qui m'ont mis dans la difficulté. Le stage du mois de juin est toujours plus compliqué avec des joueurs qui ont déjà terminé la saison et d'autres qui sont toujours engagés avec leurs clubs respectifs".

Rwanda et Suède : "deux styles différents"

Interrogé sur ses futurs adversaires, le sélectionneur national a estimé que le Rwanda et la Suède, avaient "deux styles de jeu complétement différents", d'où l'importance de ces deux matchs pour "progresser".

"Le Rwanda et la Suède sont des adversaires complétement différents, le but est d'évaluer la capacité d'adaptation de l'équipe. Il y aura des joueurs qui joueront les deux matchs. Le Rwanda est une équipe soudée et difficile. Les Rwandais ont changé récemment d'entraîneur mais également la façon d'attaquer. C'est une équipe qui va jouer avec deux lignes défensives bien serrées. Le plus important pour nous c'est de bien varier le jeu face à eux".

Concernant la Suède, dirigée par l'ancien international danois Jon Dahl Tomasson, le coach national a souligné que le choix de cet adversaire a été fait "pour ses qualités, même s'il y a plusieurs équipes africaines qui jouent comme la Suède. Je ne vois pas de différence entre les équipes asiatiques, africaines ou européennes".

Les Verts accueilleront le Rwanda le jeudi 5 juin au stade Chahid Hamlaoui de Constantine (18h00), puis se rendront à Stockholm pour jouer face à la Suède, le mardi 10 juin au Strawberry Arena (18h00, heure algérienne). Ces deux rencontres entrent dans le cadre des préparatifs en vue de la reprise des qualifications de la Coupe du monde 2026 en septembre prochain.

Au terme de la 6e journée des qualifications, disputée en mars dernier, l'Algérie occupe le fauteuil de leader avec 15 points, à trois longueurs sur son poursuivant direct, le Mozambique.

Seul le premier de chaque groupe se qualifie pour la phase finale de la Coupe du monde 2026. Les quatre meilleurs deuxièmes disputeront un barrage continental puis un autre intercontinental, pour espérer se qualifier.