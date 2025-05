Algérie: Mission d'information de l'APN pour s'enquérir des réalités du secteur agricole dans la wilaya de Tébessa

Tébessa — Une mission d'information de la Commission de l'agriculture, de la pêche et de la protection de l'environnement à l'Assemblée populaire nationale (APN) s'est enquise pendant trois jours des réalités du secteur agricole dans la wilaya de Tébessa en vue de le développer conformément aux instructions des autorités supérieures du pays.

Au cours d'une séance de travail tenue au siège de la wilaya jeudi, le chef de la mission, Mohamed Ouarti, a indiqué que "la visite réservée à cette wilaya à vocation agropastorale débouchera sur une série de recommandations qui seront élevées aux instances de tutelle afin de développer le secteur agricole".

Le même intervenant a ajouté que les membres de la mission se sont rendus à plusieurs régions agricoles du Nord et du Sud de la wilaya et se sont enquis de près des diverses filières agricoles dont celles de culture des céréales, de la pomme de terre et des olives largement pratiquées, et ont écouté les préoccupations des agriculteurs qui seront portées sur le rapport final détaillé destiné aux autorités supérieures du pays pour leur prise en charge, conformément aux directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives à la relance du secteur agricole pour assurer la sécurité alimentaire.

Les membres de la mission d'information ont également visité plusieurs exploitations agricoles ainsi que le barrage d'Ain Babouche dans la commune d'El Mezaraa et la station de traitement et d'épuration des eaux usées, et leur réutilisation en irrigation agricole à Tébessa, avant de tenir jeudi une séance de travail avec les représentants des agriculteurs, des coopératives agricoles, des conseils professionnels des diverses filières, de la conservation des forêts et du secteur de l'hydraulique.