Madagascar: Ma thèse en 180 secondes 2025 - Nasolo Razafindramaso remporte le premier prix

Rideau sur l'édition 2025 du concours national « Ma Thèse en 180 secondes » qui en est cette année à sa septième édition, et dont la finale s'est tenue à l'IFM à Antananarivo le 28 mai 2025.

Ils étaient des doctorants et doctorantes issues de diverses universités publiques et privées de Madagascar, à avoir concouru dans le cadre du concours national « Ma Thèse en 180 secondes » (MT180) : trois minutes et pas une seconde de plus pour présenter leur thèse, avec l'art et la manière, et convaincre le jury et le public. Après plusieurs mois de préparation, et au terme d'une finale nationale palpitante qui a vu se succéder une série de présentations captivantes des 19 finalistes, les lauréats et lauréates sont sortis du lot.

La première place est revenue à Nasolo Razafindramaso, de l'Université d'Antananarivo, avec sa thèse sur l'agro-industrie intitulée « L'agro-industrie alimentaire, passage obligé pour le développement local ». En deuxième position, Fitia Rakotoniaina, de l'Université de Fianarantsoa, avec sa thèse « L'inclusion sociale des personnes sourdes, malentendantes et muettes à Madagascar, en particulier dans la ville de Fianarantsoa ». Hery Andrianina Rakotondrainibe, de l'INSCAE, complète le podium en arrivant à la troisième place avec sa thèse « Mesure du capital-marque de l'artiste basée sur la perception des consommateurs ».

Une quatrième doctorante, coup de coeur du public, a particulièrement séduit celui-ci. Il s'agit de Lalaina Andrianarijaona, de l'Université d'Antananarivo, qui, à travers l'histoire de la petite Bodokely, a su captiver le public lorsqu'elle a présenté en 180 secondes sa thèse intitulée « Mesures d'atténuation comme alternative aux émissions de gaz à effet de serre et à la productivité durable du riz dans les rizières inondées des Hautes Terres de Madagascar ». Et enfin, un prix spécial attribué à Vonona Dimbisoaniaina, de l'Université de Fianarantsoa, valorisant l'excellence scientifique malgache avec sa thèse intitulée « Glottophobie et inclusion linguistique à Madagascar, Etudes des contacts des dialectes dans la province de Fianarantsoa ».

Nasolo Razafindramaso représentera Madagascar à la finale internationale de MT180 qui se tiendra à Bucarest où participeront des représentants d'une trentaine de pays.