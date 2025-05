Madagascar: Portrait - Matthew Andriambelo, l'étoile montante du karting malgache

La nouvelle star du karting malgache est née : Matthew Hasinjo Quentin Andriambelo. En seulement quelques années au volant d'un kart, cette pépite s'est démarquée et a même participé à des compétitions face à des pilotes étrangers.

À seulement 14 ans, Matthew Quentin Andriambelo brille déjà comme l'une des étoiles montantes du karting à Madagascar. Passionné de sport automobile depuis son plus jeune âge, il a fait ses premiers tours de roue sur des karts de location et s'est perfectionné sur un simulateur avant de plonger dans la compétition.

Cet amour profond pour la vitesse l'a poussé à se lancer officiellement dans le monde du karting en septembre 2024, dans la catégorie Junior National au sein du club FMMSAM. « J'adore le sport automobile, mais ce que je préfère, c'est avant tout la sensation de la vitesse. Sur la piste, je ressens une montée d'adrénaline unique, et c'est ce qui me motive à aller toujours plus loin. » confia-t-il avec enthousiasme. Ses parents l'accompagnent à chaque étape, mais Matthew reçoit aussi le soutien de ses amis proches, passionnés comme lui par le karting.

Un parcours à l'international

Dès ses premières compétitions, Matthew a montré un talent prometteur. En novembre 2024, lors du Trophée International de Karting de Madagascar, il décroche la troisième place en Junior National et s'impose comme le grand vainqueur de la catégorie Junior Rookie. Malgré un accrochage qui le prive d'un bon résultat au 6e Grand Prix de Karting de Madagascar, il tire des enseignements précieux de chaque course.

Pour progresser et enrichir son expérience, Matthew décide de se mesurer aux meilleurs pilotes au-delà des frontières malgaches. En février 2025, il participe à la première manche du championnat national ROK CUP en Afrique du Sud, sur le circuit Redstar Raceway. Sous les couleurs de Cungu Sport, il termine 7e dans la catégorie OK-N.

« Cette compétition m'a beaucoup appris et aidé à m'améliorer. J'ai compris que la gestion du stress et la concentration sont aussi importantes que la vitesse pure. Courir aux côtés de pilotes internationaux me pousse à me surpasser» , explique Matthew. Deux mois plus tard, il reprend le volant pour la deuxième manche du ROK CUP 2025, cette fois à Cape Town sur le célèbre circuit Killarney Raceway. Avec Worr Motorsport, il franchit la ligne d'arrivée en 6e position dans la catégorie OK-J.

Son évolution est fulgurante, notamment grâce aux conseils d'une amie et d'un pilote expérimenté qui l'ont guidé dans sa progression. Une relève à suivre de près, Matthew ne cache pas ses ambitions. « Je souhaite devenir champion de Madagascar et figurer parmi les meilleurs pilotes d'Afrique. » affirme-t-il avec détermination. Son rêve ultime ? Devenir pilote professionnel.

Un bon début de saison 2025

En avril 2025, Matthew Andriambelo dispute la première manche du championnat de karting de Madagascar à Imerintsiatosika. Après avoir brillé lors des essais chronométrés et des courses préliminaires, il termine 6e en finale à cause d'un accrochage. Mais loin de se laisser décourager, il voit chaque épreuve comme une opportunité d'apprentissage.

Matthew est un jeune pilote talentueux et appliqué, qui allie sportivité et excellence académique. En dehors du karting, il excelle également dans le basket-ball et le football. Admiratif des plus grands pilotes comme Lewis Hamilton et Sébastien Loeb, il s'inspire de leurs parcours pour tracer sa propre route vers le succès. Pour cette saison 2025, il bénéficie du soutien précieux de Motul, son sponsor officiel, qu'il remercie pour leur accompagnement dans son ascension.