Madagascar: Enseignement technique - Dotation d'équipements de pointe pour trois lycées

Trois lycées techniques seront dotés d'équipements modernes destinés à renforcer les formations dans les domaines de l'extraction et de l'exploitation des ressources naturelles. Des experts japonais sont également attendus à Madagascar pour former les enseignants à l'utilisation de ces nouveaux outils.

Un vent de modernité souffle sur l'enseignement technique malgache. Madagascar et le Japon renforcent leur coopération pour moderniser l'enseignement technique. Mercredi dernier, le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (METFP) et l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) ont signé un accord de coopération visant à doter des équipements de pointe pour trois lycées techniques professionnels.

Il s'agit d'Alarobia, Ampasapito et Toamasina. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Programme de Développement Économique et Social, soutient la JICA, et vise à améliorer la qualité de l'enseignement technique et professionnel pour les jeunes malgaches. La cérémonie de signature s'est tenue au ministère des Affaires étrangères à Antananarivo.

Le gouvernement malgache était représenté par Marie Marcelline Rasoloarisoa, ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, et Lala Monja Delphin Sahivelo, ministre par intérim des Affaires étrangères et ministre de la Défense nationale. Côté japonais, étaient présents Shigechika Yamada, chargé d'affaires de l'ambassade du Japon à Madagascar, et Kosuke Odawara, représentant de la JICA.

Modernes

L'accord prévoit la fourniture d'équipements modernes destinés à renforcer les formations dans les domaines de l'extraction et de l'exploitation des ressources naturelles. L'objectif est d'élever le niveau des formations dispensées et d'améliorer l'employabilité des jeunes diplômés. Le montant de ce don s'élève à 531 millions de yens. Les équipements seront acheminés à Madagascar dans les mois à venir.

Des experts japonais viendront également former les enseignants et le personnel administratif à l'utilisation et à la maintenance de ces nouveaux outils. Cet accord témoigne du renforcement des relations stratégiques entre Madagascar et le Japon, et de leur engagement commun à promouvoir une éducation technique de qualité, adaptée aux besoins du marché du travail.