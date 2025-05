Madagascar: Concours mondial Huawei ICT Competition - Le pays décroche deux premiers prix à Shenzhen

Les talents malgaches en technologies de l'information et de la communication (TIC) ont brillé lors de la finale mondiale du concours Huawei ICT Competition 2024-2025, qui s'est tenue à Shenzhen, en Chine. Trois équipes issues de différentes institutions universitaires de Madagascar ont obtenu des distinctions dans les catégories Network, Computing et Cloud.

L'équipe de l'École Supérieure Polytechnique d'Antananarivo (ESPA) s'est vue décerner le premier prix dans la catégorie Network. Une autre équipe, composée d'étudiants de l'Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo (ESPA) et Mathématiques Informatique et Statistique Appliquées a également obtenu le premier prix, cette fois dans la catégorie Computing. Enfin, une troisième équipe, rassemblant des étudiants en Mathématiques, Informatique et Statistiques Appliquées ainsi que de l'École Nationale d'Informatique, a décroché le deuxième prix dans la catégorie Cloud.

Ces résultats marquent une nouvelle étape dans le développement des compétences numériques à Madagascar et témoignent du dynamisme des universités malgaches dans le secteur des TIC.

Un rayonnement régional et continental

La compétition a rassemblé des équipes venues de plusieurs pays d'Afrique australe, parmi lesquels le Cameroun, le Ghana, le Kenya, le Nigeria, la Tanzanie ou encore l'Ouganda. Ces délégations ont également remporté plusieurs distinctions dans les différentes disciplines proposées par le concours : Network, Cloud, Computing et Innovation.

Dans son discours d'ouverture, Ritchie Peng, directeur de la stratégie TIC et du développement commercial chez Huawei, a souligné que l'objectif du concours est d'« apprendre par la compétition et inspirer l'innovation ». Il a insisté sur l'importance pour les étudiants de maîtriser des domaines comme le cloud computing, le big data ou encore l'intelligence artificielle, tout en répondant à des problématiques concrètes dans des secteurs comme l'agriculture, la santé ou l'éducation.

Une plateforme d'apprentissage pour les talents en TIC

Lancé en 2015, le concours Huawei ICT en est à sa 10e édition. Il a rassemblé cette année plus de 210 000 étudiants issus de plus de 80 pays et régions. À l'issue des sélections nationales et régionales, 179 équipes ont été qualifiées pour la finale mondiale. Le concours est reconnu comme un programme de référence par l'Académie mondiale des compétences de l'UNESCO.

Huawei, à travers son programme ICT Academy, déployé à Madagascar depuis 2021, a déjà formé près de 1 500 professionnels locaux et mis en place plus de 500 universités et collèges de TIC de premier plan dans 18 pays d'Afrique australe. L'initiative vise à préparer les étudiants aux exigences des métiers du numérique, en leur fournissant un enseignement pratique et connecté aux réalités industrielles.

En parallèle, Huawei a présenté sa solution de classe intelligente, combinant outils interactifs et technologies cloud, pour soutenir l'évolution des méthodes d'enseignement dans le domaine des TIC.