Madagascar: Forum des affaires Madagascar-Dubaï - Des projets en vue pour des secteurs clés

Mission accomplie pour la délégation malgache à Dubaï. Le Madagascar-Dubaï Business Forum affiche un bilan plutôt prometteur avec beaucoup de perspectives de partenariat

Ils sont venus. Ils ont vu et ils sont satisfaits. Les 76 opérateurs économiques malgaches qui ont fait le déplacement à Dubaï pour le Forum économique qui s'est déroulé dans cette capitale économique des Emirats Arabes Unis sont rentrés avec des « voandalana » qui bénéficieront au secteur privé malgache.

Parcours du combattant

Et pour cause, la forte délégation économique malgache a réalisé, durant les quatre jours du Forum, un véritable parcours du combattant à travers les réunions d'informations, les nombreuses rencontres d'affaires ainsi que les visites de sites et d'entreprises qu'ils ont réalisées. Ce forum revêt une importance capitale pour l'avenir des relations économiques et commerciales entre Madagascar et Dubaï dans la mesure où il concerne plusieurs secteurs-clé des affaires.

L'agribusiness a été représenté par 16 entreprises et 23 participants, les finances par 6 entreprises et 8 participants, les services par 9 entreprises et 10 participants, les infrastructures et la construction par 7 entreprises et 10 participants, l'énergie par 3 entreprises et 3 participants, l'industrie par 5 entreprises et 6 participants, les technologies de l'information et de la communication par 5 entreprises et 8 participants, et enfin le tourisme par 5 entreprises et 5 participants.

Côté dubaïote, la délégation a été composée de 106 entreprises représentées par 126 participants répartis dans plusieurs secteurs d'activité comme les finances, l'agribusiness, les TIC, les infrastructures et logistiques, l'énergie et les services.

Engagements

Des groupements du secteur privé malgache ont également participé à ce forum qui entre dans le cadre des efforts de promotion des investissements réalisés par le ministère de l'Industrialisation et du Commerce et l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM). Le ministre David Ralambofiringa n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction et son espoir sur les retombées positives de ce forum économique qui bénéficie de l'appui du président de la République, Andry Rajoelina qui a participé activement aux différentes rencontres.

Avant-hier le chef de l'Etat a rencontré les opérateurs économiques malgaches, membres de la délégation. Une occasion pour lui de faire état de son engagement pour la promotion des investissements. Nous en reparlerons.