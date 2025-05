Madagascar: Lalatiana Rakotondrazafy - « Aucun résultat visible dans les déplacements de certaines autorités »

Alors que des membres du gouvernement et des hauts responsables multiplient tournées et déplacements, Lalatiana Rakotondrazafy veut des résultats concrets.

« Les visites et les différents déplacements ne sont pas des résultats ». Cette déclaration, signée Lalatiana Rakotondrazafy, ne manque pas de piquant. L'ancienne ministre de la Communication, désormais sénatrice et présidente du parti Freedom, semble avoir troqué son costume de défenseur inconditionnel du régime contre celui de critique « interne » -- à moins que cela ne soit qu'une mise en scène de plus dans une stratégie politique devenue illisible. Sur les réseaux sociaux, la voix de Lalatiana Rakotondrazafy résonne comme un rappel à l'ordre.

Non pas à l'endroit de l'opposition, mais à ses « camarades » du régime, qu'elle accuse implicitement de dévier du cap fixé par le Président Rajoelina lui-même. « L'essentiel, selon les consignes du président Rajoelina, n'est-il pas de réussir sa mission plutôt que de partir en mission ? », a-t-elle lancé, dans un ton ironique qui rappelle ses sorties médiatiques les plus incisives. Lalatiana Rakotondrazafy souhaite plus de communication sur les résultats que sur ces différentes visites et déplacements.

Méfiance généralisée

En effet, le récent déplacement de la Secrétaire d'État chargé de la Souveraineté alimentaire, Tahian'Ny Avo Razanamahefa, à Tel-Aviv a enflammé les réseaux sociaux. Une mission qualifiée de « stratégique » par ses promoteurs, mais qui a suscité plus de remous que d'enthousiasme. En cause, non seulement de la délicate conjoncture diplomatique autour d'Israël, mais aussi de l'opacité d'un partenariat présenté comme un investissement massif (90 millions de dollars) pour un agropole de 10 000 hectares. Un projet qui, sur le papier, semble ambitieux. Mais qui, dans un contexte de méfiance généralisée et de souvenirs amers -- n'en déplaise au gouvernement --, ravive le spectre de l'affaire Daewoo, ce deal foncier explosif qui avait précipité la chute du régime Ravalomanana.

Politique d'austérité

Et ce n'est pas tout. Le raid diplomatique du président Rajoelina, accompagné de plusieurs membres de son équipe, est également pointé du doigt. Un « roadshow mondial », disent les observateurs, au coût difficilement justifiable pour un État qui, en 2019, avait promis une politique d'austérité, en voulant supprimer le Sénat et réduire les portefeuilles ministériels. L'ironie est amère : cinq ans plus tard, non seulement le Sénat a repris vie, mais les missions à l'étranger s'enchaînent, les conseils des ministres délocalisés aussi -- avec à chaque fois une addition salée à la clef.

Autocritique

Patrick Raharimanana, leader du parti Vitatsika io, n'y va pas par quatre chemins : chaque déplacement coûterait près d'un milliard d'ariary. Et pour quels résultats tangibles ? La population, elle, continue d'attendre. Les prix montent, les coupures d'électricité persistent, l'emploi stagne. Mais pendant ce temps, le gouvernement préfère prendre l'avion. Lalatiana Rakotondrazafy, qu'on a connue plus prompte à tirer sur l'opposition qu'à faire son autocritique, semble désormais découvrir les dérives d'un pouvoir qu'elle a longtemps défendu bec et ongles.

Son ton est critique, presque rebelle, mais il ne suffit pas de pointer les fautes pour se blanchir d'un système que l'on a contribué à construire. À moins qu'il ne s'agisse, une fois encore, d'un réajustement de posture en prévision des prochaines échéances électorales. Madagascar, la mémoire est courte, mais la stratégie politicienne, elle, ne dort jamais.