Madagascar: Transport et météorologie - Cap sur la modernisation et la sécurité

Lors d'un déjeuner de presse organisé mercredi dernier, le ministre des Transports et de la Météorologie, Dr Valery Ramonjavelo, a levé le voile sur les grands chantiers en cours pour transformer le paysage des transports à Madagascar.

En ligne de mire : connecter le pays, améliorer la mobilité, renforcer l'accessibilité, promouvoir l'intermodalité et garantir la sécurité des usagers.

Urgence nationale

Alors que 90 % de la circulation à Madagascar s'effectue par voie terrestre, les routes malgaches demeurent un théâtre tragique : plus de 7 600 décès y sont à déplorer chaque année. Pour y remédier, le ministère des Transports et de la Météorologie (MTM) intensifie sa politique de sécurité routière, avec le soutien de la Primature, de la Gendarmerie, de la Police, des coopératives et des collectivités décentralisées. Objectif affiché : réduire de moitié le taux d'accidents. Une batterie d'équipements - radars, alcootests - est en cours d'acquisition avec l'appui de la Banque mondiale, tandis que d'autres sont déjà en cours d'utilisation.

Mobilité urbaine

Le projet présidentiel prend forme, selon le ministre Ramonjavelo. Dans le cadre du projet « 300 bus », 42 véhicules - dont 12 électriques - seront mis en circulation dès le mois prochain autour du lac Iarivo. Les grandes villes comme Toliara, Nosy Be, Mahajanga, Fianarantsoa et Antsirabe suivront. Une initiative qui vise à moderniser un parc de transport public vétuste et désengorger les centres urbains.

Le pari de l'intégration

Par ailleurs, avec l'extension du port de Toamasina, financée à hauteur de 411 millions USD par le Japon, Madagascar ambitionne de quadrupler sa capacité de traitement à un million de conteneurs d'ici 2027. À Mahajanga, un projet similaire à 108 millions USD est en vue. Selon le MTM, ces investissements stratégiques visent à renforcer les échanges avec les pays membres de la SADC et du COMESA.

Réhabilitation d'un réseau oublié

Le rail, longtemps négligé, retrouve également sa place. Cette année, 170 km de rails seront importés pour relancer la ligne FCE (Fianarantsoa - Côte Est), centenaire. Avec l'aide de la France, la réhabilitation des lignes FCE et TCE (Antananarivo-Toamasina) est en marche, pour tripler la capacité de transport de marchandises d'ici 15 ans.

Le Canal des Pangalanes, long de 637 km, fait également l'objet d'une relance ambitieuse, avec gares fluviales et infrastructures en cours. Enfin dans le secteur aérien, Madagascar progresse dans les classements de sécurité aérienne. L'aéroport de Toliara, bientôt international, vient compléter une politique qui vise à accueillir un million de touristes à l'horizon 2028, contre 400 000 actuellement. Pour le MTM, la vision est de faire du transport un levier de développement économique et social, en phase avec les défis du XXIe siècle.