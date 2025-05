Ethiopie: Défilé de mode à Addis Abeba - Fusion réussie entre l'authenticité des habits traditionnels marocains et la richesse de l'artisanat éthiopien

Au centre culturel Fendika, situé au cœur d'Addis-Abeba, l'émotion était à son comble. Dans cet espace emblématique dont les murs racontent des histoires à travers des oeuvres d'art éthiopien, un fashion show inédit a captivé les regards des personnes venues admirer l'héritage du textile marocain et les bijoux d'Ethiopie.

Sous les lumières tamisées de la salle, les yeux scrutant les mannequins éthiopiennes arborant avec grâce les belles tenues traditionnelles venues d'ailleurs étaient sous le charme. Le contraste était captivant. Ce moment, agrémenté par des rythmes amazigh, était une expression manifeste d'une beauté commune "africaine" qui peut être magnifiée à travers la mode.

La fusion entre caftans ou Jabadors aux couleurs vivantes et design moderne réhaussés par le travail façon maalem et des broderies élégantes et des bijoux en argent et sacs en cuir, fabriqués à la main, a été fortement apprécié. Elle apporte élégance et sophistication et témoigne aussi des savoir-faire exceptionnels des artisans marocains et éthiopiens.

En alliant ces deux univers, la mode a prouvé encore une fois qu'elle peut être un puissant vecteur de dialogue interculturel.

Organisé samedi soir par l'Ambassade du Royaume à Addis-Abeba en partenariat avec la Golla Art Gellery et un hôtel de la capitale éthiopienne, cet évènement inédit a été une célébration des liens culturels entre les deux pays.

"From Morocco to Ethiopia, we are Africa" est une initiative maroco-éthiopienne qui vient ainsi consacrer la coopération culturelle entre les deux pays et mettre en avant les points communs entre les deux peuples, notamment dans le domaine culturel.

A cette occasion, l'ambassadeur du Maroc en Éthiopie et à Djibouti, Nezha Alaoui M'Hammdi, a tenu à mettre en lumière l'harmonie entre les traditions marocaines et éthiopiennes, appelant à renouveler ce genre d'initiatives.

La diplomate a aussi souligné que cette initiative vise à célébrer les liens culturels entre le Maroc et l'Ethiopie, insistant sur certains points communs entre les deux peuples, notamment l'hospitalité et la fraternité ou encore les similitudes musicales et artisanales.

Cette soirée, à laquelle ont pris part des personnalités du monde diplomatique et culturel, a connu la participation du danseur et chorégraphe éthiopien de renommée mondiale Melaku Belay qui s'est déjà produit au Maroc notamment au Visa for Music Award et au festival Tmitar Agadir.

Melaku Belay, par ailleurs directeur fondateur du Centre culturel Fendika, a présenté lors de cet évènement certaines de ses œuvres qui mettent en valeur les arts et les cultures autochtones d'Éthiopie.

Dans une déclaration à la presse, Melaku Belay s'est félicité pour l'organisation de cette initiative qui vise à promouvoir le dialogue artistique, insistant sur l'importance de l'art comme vecteur de paix, d'unité et de liberté.

Il a également salué la capacité du peuple marocain à préserver sa culture tout en créant des ponts avec les autres cultures africaines, se remémorant dans ce sens sa participation dans des festivals au Maroc qui, a-t-il dit, a été un grand moment d'hospitalité et d'échange.

Pour sa part, la Directrice de Golla Art Gellery Selemawit Alene, s'est félicitée pour la collaboration avec l'ambassade du Maroc à Addis-Abeba qui a permis l'organisation de cet événement, mettant en avant les nombreuses similarités culturelles entre le Maroc et l'Éthiopie, notamment dans la musique, les tenues et les bijoux traditionnels.

Elle a exprimé son souhait de voir ces échanges se poursuivre dans les années à venir à travers des événements encore plus importants.