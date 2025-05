Togo: Le FMI conclut un accord au niveau des services avec le pays pour la deuxième revue de l'accord au titre de la facilité élargie de crédit

document

Washington, DC : Une équipe des services du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par Hans Weisfeld a tenu des réunions avec les autorités togolaises à Lomé et à Washington ces derniers mois pour examiner l'état d'avancement du programme économique des autorités appuyé par un accord au titre de la facilité élargie de crédit (FEC).

À l'issue des entretiens, M. Weisfeld a fait la déclaration suivante :

« La mission a eu des entretiens constructifs et fructueux avec les autorités togolaises et les a félicitées pour les progrès soutenus qu'elles accomplissent dans l'avancement des réformes. Un accord au niveau des services a été conclu sur toutes les politiques, y compris les principaux paramètres du cadre budgétaire 2025 et les mesures de réforme futures, conformément aux objectifs du programme.

« La croissance économique a atteint 5,3 % en 2024 selon les projections et devrait atteindre 5,2 % en 2025 et environ 5,5 % par an par la suite, à moins de chocs négatifs majeurs. L'inflation a continué de ralentir, atteignant 2,6 % en avril 2025 (moyenne annuelle).

« Le programme de politique économique des autorités appuyé par le FMI est globalement en bonne voie. Les autorités ont respecté tous les critères de réalisation quantitatifs pour la fin 2024, à l'exception du critère relatif au solde budgétaire. En 2024, les recettes fiscales ont augmenté comme prévu, et les recettes non fiscales ont même dépassé les attentes. Dans le même temps, le soutien financier apporté aux communautés locales touchées par les inondations et l'achat d'un stock important d'engrais mis à la disposition des agriculteurs à des prix subventionnés ont entraîné une augmentation plus rapide que prévu de la dette, ce qui a ralenti les progrès vers une plus grande viabilité de la dette. Pour aider le public à comprendre l'exécution du budget et les déterminants de la dette, les autorités ont publié une explication de l'évolution budgétaire en 2024. Il s'agit là d'une mesure particulièrement bienvenue.

« Dans le même temps, les autorités ont bien progressé sur le front des réformes structurelles. Elles ont atteint les deux repères structurels restants fixés pour fin 2024 i) en renforçant le rapport d'analyse des risques budgétaires accompagnant les projets de budgets annuels ; et ii) injectant des fonds substantiels dans la banque publique restante afin de rendre son capital réglementaire conforme aux exigences fixées par l'autorité régionale de réglementation. Les autorités entendent aussi continuer de renforcer la gouvernance. Elles i) s'emploient à renforcer le cadre juridique des marchés publics afin d'exiger la publication des noms et nationalités des bénéficiaires effectifs des sociétés adjudicataires de contrats ; et ii) ont invité le FMI à réaliser un diagnostic de gouvernance et se sont engagés à en publier les conclusions.

« Il sera très important de bien avancer dans le rééquilibrage budgétaire prévu pour promouvoir une consolidation budgétaire pro-croissance et socialement responsable afin de renforcer la viabilité de la dette, tout en poursuivant les réformes visant à améliorer la gestion des finances publiques, à renforcer le secteur financier et à améliorer la gouvernance.

Le FMI a approuvé l'accord au titre de la FEC en mars 2024 pour aider les autorités à faire face aux conséquences des chocs observés depuis 2020, notamment la pandémie de COVID-19 et la hausse des prix mondiaux des denrées alimentaires et des carburants. Les autorités togolaises ont été en mesure d'atténuer l'impact de ces chocs sur l'économie et la population togolaises, mais au prix de déficits budgétaires importants et d'une dette qui augmente rapidement. Le programme public appuyé par le FMI vise i) à rendre la croissance plus inclusive tout en renforçant la viabilité de la dette, et ii) à mener des réformes structurelles pour soutenir la croissance et limiter les risques budgétaires et financiers pour le secteur financier. Le FMI fournit au Togo un financement de 293,60 millions de DTS (environ 390 millions de dollars) à des conditions favorables dans le cadre de l'accord au titre de la FEC. Le conseil d'administration du FMI a achevé la première revue du programme en décembre 2024.

Les services du FMI se réjouissent de poursuivre ce dialogue fructueux avec les autorités togolaises et les parties prenantes au cours de la période à venir, notamment dans le cadre de la mission relative à la troisième revue au second semestre de 2025. »