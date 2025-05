Ile Maurice: Une fillette de 11 ans abusée à bord d'une voiture

Le triste bilan ne cesse de s'alourdir. Une enfant a encore été victime de viol et c'est, encore une fois, au poste de police de Baie-du Tombeau que le cas a été rapporté ce mercredi. Il s'agit cette fois d'une écolière de 11 ans qui allègue avoir été abusée sexuellement par un dénommé Dantay Chuteeya, un habitant de Camp Laser, Bois-Chéri, Moka, âgé de 58 ans.

Les faits se seraient produits la veille, soit dans l'après-midi de mardi, entre 17 h 15 et 17 h 45, après que la fillette avait quitté son domicile pour se rendre à un commerce de la localité. Alors qu'elle était en route, l'individu l'aurait sommée de prendre place à bord de sa voiture avant de démarrer pour ensuite violer l'enfant sur la banquette arrière du véhicule.

Selon nos informations, dès qu'ils ont été alertés de ce cas, aux petites heures mercredi, soit 2h40, les policiers du poste de Baie-du Tombeau ont visionné les vidéos des caméras Safe City et sur lesquelles on voit, bel et bien, l'écolière prendre place à bord de ladite voiture. Grâce aux images et preuves recueillies par les enquêteurs, l'agresseur présumé a pu être identifié le même jour aussi bien que sa voiture avant qu'il ne soit interpellé à son domicile par les policiers de la Criminal Investigation Division de Moka.

À ce stade, il nous revient que l'enfant a été conduite à l'hôpital, où elle a été examinée par un médecin de la police avant d'être admise en salle. La Brigade pour la protection de la famille aussi bien que la Child Development Unit ont aussi été informées de cette triste et grave affaire. Des officiers et psychologues se sont rendus au chevet de la jeune victime et de ses parents pour leur donner assistance et enregistrer la déclaration de la petite. Les vêtements que portait l'écolière le jour de son agression ont également déjà été sécurisés par les policiers et envoyés au Forensic Science Laboratory à des fins d'analyses tandis que l'enquête est en cours.

Quant au suspect, il a été placé en détention au poste de police de Roche-Bois et devra comparaître devant la justice.