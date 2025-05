Ile Maurice: Akil Bissessur dépose une «precautionary measure» contre un inspecteur de police

L'avocat Akil Bissessur a consigné une precautionary measure auprès des autorités, mercredi, concernant une tentative présumée d'ingérence policière dans les affaires internes de l'Alliance du changement, dans le sillage des élections municipales du 4 mai.

Dans sa déclaration, Me Bissessur affirme avoir été chargé par son parti de superviser l'organisation de la liste électorale des agents de classe pour le Ward 2 à Sodnac, plus précisément dans les centres de vote de Sir Veerasamy Ringadoo Government School et Sodnac SSS. Cette liste, connue en jargon politique sous le nom de «liste classée par classe», contient des informations stratégiques permettant aux agents de suivre le vote et de savoir, selon lui, quels électeurs ont voté - voire pour qui ils ont voté.

L'avocat précise qu'une partie de ces listes est toujours en sa possession, tandis que l'autre serait détenue par un autre agent électoral du parti. Ce qui l'a poussé à agir, c'est un appel reçu le 27 mai par l'une des élues du parti à Quatre-Bornes. Cette dernière l'aurait informé qu'un inspec- teur de police affecté au poste de Sodnac l'avait contactée via WhatsApp, depuis son numéro personnel, pour lui demander une copie de cette liste.

Pour Akil Bissessur, cette démarche est non seulement inappropriée, mais aussi sensible sur le plan politique, car ces listes sont considérées comme confidentielles et ne doivent pas être partagées avec des tiers n'ayant aucune autorité légale en la matière.

Il affirme par ailleurs avoir appris que l'inspecteur en question a, par le passé, été affecté au sein du National Security Service, notamment dans la circonscription n° 8 sous l'ancien régime, et aurait aussi été membre de la VIPSU, chargée de la sécurité rapprochée de personnalités politiques de l'époque.

Par mesure de précaution, Me Bissessur a consigné cette déclaration pour signaler les faits et protéger l'intégrité des documents électoraux. Il a également fait savoir qu'il compte alerter la presse, écrire au Commissaire de police, et soumettre une copie du dossier à la Disciplined Forces Service Commission pour que des actions appropriées soient envisagées. Il prévoit également de saisir l'Independent Police Complaints Commission d'ici la fin de la semaine prochaine.