Egypte: L'entreprise égyptienne Qardy est rachetée dans le cadre de la première fusion SPAC jamais réalisée pour une fintech locale

Qardy a été racheté par Catalyst Partners Middle East dans le cadre de la première fusion de sociétés d'acquisition à but spécifique (SPAC) du pays.

La plateforme a servi plus de 6 000 entreprises clientes et facilité plus de 550 millions d'EGP (12 millions d'USD) de transactions de prêt.

La fusion SPAC, réalisée via un échange d'actions, fait de Qardy la première fintech égyptienne à entrer en bourse en utilisant cette structure.

La plateforme de prêt numérique égyptienne Qardy a été rachetée par Catalyst Partners Middle East dans le cadre de la première fusion d'une société d'acquisition à but spécifique (SPAC) du pays, dans une transaction évaluée à 1,16 milliard d'EGP (23,15 millions de dollars).

Fondée en juillet 2022, Qardy rationalise l'accès aux prêts pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), en réduisant les délais de demande de plusieurs mois à quelques semaines. La plateforme a servi plus de 6 000 entreprises clientes et facilité plus de 550 millions EGP (12 millions USD) de transactions de prêt. En 2023, Qardy a levé un fonds de pré-amorçage de sept chiffres en USD pour accélérer sa croissance.

La fusion SPAC, réalisée via un échange d'actions, fait de Qardy la première fintech égyptienne à entrer en bourse en utilisant cette structure. Catalyst Partners Middle East, affilié à Catalyst Partners, basé au Caire, émettra de nouvelles actions en échange des fonds propres de Qardy.

Après la fusion, Qardy continuera à fonctionner avec son équipe et sa plateforme actuelles. La société a déclaré que l'opération lui donnait accès à de nouveaux capitaux, à une nouvelle infrastructure et à un soutien stratégique, ce qui lui permettra d'étendre sa portée et son impact dans le secteur des services financiers non bancaires en Égypte.

Points clés à retenir

L'acquisition de Qardy par le biais d'une structure SPAC est une première notable pour l'écosystème fintech égyptien, signalant une voie alternative pour les sorties de startups dans un environnement de financement où les options de liquidité restent limitées. Les SPAC, sociétés à capital variable créées pour acquérir des entreprises existantes et les introduire en bourse, ont été plus couramment utilisées aux États-Unis mais émergent maintenant sur les marchés africains comme de nouveaux outils d'accès au capital.

L'opération souligne également l'appétit des investisseurs pour les infrastructures financières ciblant les MPME, un segment souvent mal desservi par les canaux bancaires traditionnels. La plateforme de Qardy simplifie les évaluations de crédit et accélère les décaissements, s'attaquant ainsi aux principales difficultés du marché égyptien du crédit.

Alors que les cadres réglementaires évoluent et que l'adoption des fintechs se développe, cette transaction pourrait encourager davantage de fondateurs et d'investisseurs à explorer les SPAC comme une voie viable pour la mise à l'échelle et la sortie. Elle reflète également l'alignement croissant entre les investisseurs axés sur l'impact et les startups fintech axées sur l'inclusion et la résilience économique pour les petites entreprises.