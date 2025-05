Après des années de léthargie, le projet de construction du grand Inga a repris sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Sa perception du développement place la construction du grand Inga au sommet des priorités nationales. En confiant la direction générale de l'Agence pour le Développement du projet Grand Inga, ADPI à Bob Mabiala, il a fait de lui la cheville ouvrière du projet.

En août 2023, les discussions ont eu lieu entre ADPI RDC et la Banque Mondiale pour la structuration et la mise en oeuvre de l'assistance technique du projet Inga 3. Seulement voilà, les études réalisées en 2013 par la firme canadienne AECOM, dans le cadre d'un plan de communication de la SNEL, mettait en évidence un sentiment de frustration au sein de la population dû au développement des infrastructures d'Inga I et II. Inga 3 met les communautés locales au coeur du développement des infrastructures.

En avril 2024, lors des assemblées annuelles de Printemps de la Banque mondiale, le Directeur Général de l'ADPI a dû échanger avec 4 Vice-Présidents de la Banque mondiale pour leur parler de Inga : celui des infrastructures, celui de la MIGA, celui de l'Afrique centrale et celui en charge des sauvegardes. Des échanges qui se sont davantage développés en octobre de la même année.

Bob Mabiala a présenté le projet Inga 3 aux directeurs exécutifs de la Banque Mondiale, à la vice-présidente Afrique centrale et au vice-président de la Banque Africaine en charge de l'énergie. Il fallait pour le DG de l'ADPI de s'assurer que ces Hautes personnalités comprennent la vision de la RDC sur le projet et le soutiennent en toutes ses phases.

Le Directeur Général de l'ADPI, Bob Mabiala, est certain de la réussite du projet et partage ses convictions avec la mission de pré évaluation de la Banque Africaine de développement BAD et la Banque Mondiale au côté de la SNEL s.a. Du 3 au 12 mars 2025, la délégation BM BAD a eu l'occasion de visiter la vallée de la Bundi qui accueillera les futures infrastructures du barrage Grand Inga.

Toujours dans cette pré évaluation, des réunions de consultation ont été organisées, avec la société civile du Kongo Central, avec les ayants-droit du site d'Inga avec les populations du camp Kinshasa et autres personnes jadis impactées par les centrales hydroélectriques d'Inga 1 et 2 sans jamais avoir été indemnisées.

A Kinshasa, les échanges entre ADPI RDC, la BM et la BAD ont porté sur les deux piliers du programme de développement d'Inga 3. La portée, le calendrier et les coûts des principales activités ont été convenus et le plan pour la finalisation et la préparation de l'opération pour présentation au Conseil d'Administration de la Banque Mondiale adopté, entre autres. Au cours de ces rencontres de Kinshasa, des discussions ont eu lieu avec la société financière internationale SFI en vue de planifier un sondage du marché afin de mobiliser le secteur privé.

Le Directeur Général de l'ADPI RDC a donc réussi à finaliser la liste de ses homologues avec lesquels un accord de collaboration sera conclu, préparer les termes de références pour les différents points focaux des ministères partenaires, préparer des projets d'accords de collaboration avec les Ministères sélectionnés. En ce début du mois de Juin, une grande mission congolaise fera le déplacement de Washington pour une signature déterminante avec la Banque Mondiale.

Ce financement attendu de la Banque mondiale pour l'assistance technique du programme de développement du projet Inga 3 est préparé et conçu entre ADPI et la Banque Mondiale pour que la RDC mène les études techniques de tout genre afin de s'apprêter à la mise en oeuvre du projet avec des infrastructures communautaires mais, surtout la stimulation d'un projet en forte demande de consommation intérieure de l'énergie d'Inga 3.

Mais, pour un projet de telle envergure, il faut des compétences locales, avérées et l'assistance technique s'attèlera aux renforcements des compétences des jeunes au travers des activités ciblées allant jusqu'au développement d'un centre des compétences aux métiers de l'hydroélectricité. Il est temps de développer Inga 3, sous une formule qui génère des profits à la population avant même que les turbines ne commencent à tourner. Pour un Congo uni, fort et prospère, bâtissons Inga.