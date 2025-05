Laurent Batumona a haussé le ton sans tarder. Après le discours prononcé par le Président de la République honoraire, Joseph Kabila, le Leader du Mouvement de Solidarité pour le Changement (MSC) rejette avec la plus grande fermeté toutes les allégations propagées et dénonce une démarche de manipulation décrétée, sans fondement réel, ni la moindre vergogne, par l'homme de Kingakati. Pour lui, Joseph Kabila est inculpé "de trahison et de crimes de guerre, en affichant à ciel ouvert son appartenance aux liens avec les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda"

C'est une illusion de faire croire à la population qu'il a rompu un silence parce qu'il estime que l'unité du pays est en danger. Dans un tweet qu'il a rendu public sur la toile, Laurent Batumona n'est pas allé par le dos de la cuillère pour démontrer ce que la population ne sait pas : " Joseph Kabila a entrainé les assassinats, la criminalité, les dislocations et le déplacement des familles".

Selon lui, toutes les crises sécuritaire et humanitaire incessantes depuis plus de deux décennies ont un nom : Joseph Kabila. Il a également aidé à attisé durant trois décennies l'insécurité dans l'est de la RDC, qui est riche en ressources minières. Sur son dos, selon ce Tweet, il porte toutes les répressions violentes et cruelles enregistrées avant les élections de 2018 à Kinshasa. " Des rebellions récurrentes, le recyclage de M23 en passant par sa main mise sur le CNDP dans l'Est de la RDC.

Lors de son discours, il a critiqué les décisions du gouvernement qu'il considère d'arbitraires alors que le media français dans ses livraisons il avait annoncé sa présence de ce sieur à Goma, l'information que ce dernier avait diffusée selon laquelle il s'était rendu dans la ville de Goma, dans l'est de la RDC n'a jamais été démenti s'il faut considérer l'éthique professionnel qui le caractérise.

Aujourd'hui, Il est rattrapé par ses origines sanguinaires : "Maintenant, logé encore dans les entrailles de l'AFC/M23 son milieu naturel et se prévale être un sapeur-pompier à travers sa récente sortie médiatique raté est une illusion. Toutes ces charges témoignent qu'il est en chute spectaculaire de sa vie politique."

A lire entre les lignes de la pensée du président du Regroupement politique Alliances des Acteurs Attachés au Peuple, en sigle AAAP, lui qui remue ciel et terre pour que la paix soit restaurée en RDC, en implorant les grâces de Dieu et en mobilisant les acteurs politiques, Associations et Personnalités à soutenir l'action et la vision du Chef de l'Etat pour la paix en RDC, considère raté le discours "touche-à-tout" qui est confronté à son impossibilité de reprendre les pied-de-biche de la vie politique en RDC.

Attendu sur une condamnation du Rwanda qui agresse la RDC, il a préféré ne pas s'engager sur cette voie parce qu'il s'identifie à ceux qui allègrement ont choisi le massacre à longue échelle dans l'Est de la RDC. Alors que ses conseillers en communication laissaient entrevoir, depuis plusieurs jours, l'annonce imminente de son discours que d'aucuns qualifient de creux, il s'est gardé de s'engager sur voie de compassion à la population meurtrie.

Le vrai visage de Joseph Kabila démasqué

La complicité de Joseph Kabila a suscité de nombreux commentaires dans la presse et surtout dans les réseaux sociaux. Certaines langues estiment qu'il mérite d'être entendu à la CPI pour les crimes indescriptibles décrits et documentés par différentes organisations nationale et internationale. D'autres souhaitent que la justice militaire accélère son arrestation. Chassé le naturel et il revient au galop, dit-on, Joseph Kabila a choisi ses origines pour être sécurisé. L'avenir nous réserve de surprise.