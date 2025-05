Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, a échangé pour la première fois avec une délégation de l'Union nationale des cameramen du Congo (UNCC), constituée du président et du secrétaire général, ce mercredi 28 mai 2025 dans la soirée au sein de son cabinet.

Cette rencontre a permis au président élu, Merlin Kamalandua Meyi, de présenter les civilités et le programme d'action de son association au ministre. « Nous avons eu le privilège d'être reçus par Son Excellence, le Ministre de la Communication, Patrick Muyaya. C'est un honneur pour nous, parce que depuis que nous sommes à la tête de cette structure, d'être reçus par notre ministre de tutelle.

C'est une occasion pour nous de présenter d'abord nos civilités, mais aussi passer en revue de toutes les étapes que l'UNCC a connues depuis ces élections jusqu'à ces jours. Des échanges fructueux. L'Excellence a été très heureux de voir que les cameramen aujourd'hui soient organisés. Nous avons présenté notre cahier des charges pour notre mandat de 5 ans », a déclaré le président de l'UNCC.

En organisation structurée, l'Union nationale des cameramen du Congo a présenté aux ministres ses quelques réalisations depuis l'arrivée du comité Kamalandua et ses perspectives. Il s'agit de la dotation d'un bureau à la concession Procoki, l'identification en cours de tous les cameramen de la République, la campagne patriotique contre le poison Rwandais, la promotion de la destination RDC à travers les belles images ainsi que l'installation des comités provinciaux. À cet effet, le comité en exercice commence avec la reconnaissance du comité provincial du Kongo Central, le lundi 2 juin prochain. Après s'en suivra, l'installation de celui de la Tshopo et d'autres.

«Nous avons présenté à l'Excellence, notre programme semestriel que nous avons déjà élaboré. Comme nous descendons au Kongo Central, ce dimanche 1er juin, c'était aussi l'occasion de recevoir la bénédiction de notre père. L'Excellence Muyaya qui fut aussi cameramen, pour ceux qui ne le savent pas, connaît nos problèmes et a promis de réagir de manière stratégique et structurée.

Étant notre modèle, étant notre icône, mais aussi notre ministre de tutelle, c'était vraiment l'occasion de recevoir ses orientations, ses conseils, mais aussi sa bénédiction, parce que nous serions sur Matadi pour l'installation du comité provincial du Kongo Central. En un mot, nous sommes très heureux aujourd'hui d'être reçus par notre ministre », a dit Merlin Kitambala, président en exercice.

De poursuivre : "Nous avons également un programme d'aller installer le comité provincial de la Tshopo. Là également, il y a déjà un comité provisoire qui est mis en place et nous irons juste pour l'installer. Nous avons un calendrier vraiment élaboré et lors de l'Assemblée générale que nous allons également le présenter à nos membres".

Mobilisation professionnelle

Il a profité de cette occasion pour appeler les cameramen qui traînent encore les pas à rejoindre le train UNCC pour bénéficier des formations et autres avantages à leur endroit. « L'UNCC commence et c'est aussi l'occasion d'appeler tous les membres à s'activer partout où ils sont et aux noms membres de s'approcher de nous. Car, le train est déjà en marche. Venez, adhérez-vous, mais aussi identifiez-vous parce que les choses sérieuses commencent », a lancé le président national.

Pour Merlin Kamalandua Meyi, un cameraman est un grand monsieur. Sans lui, il n'y a pas la télévision. Il est donc temps que nous nous réveillons. Il est temps que les cameramen soient vraiment honoré. « Nous sommes très heureux, très contents parce que le premier citoyen de la Communication et Médias, le premier cameraman vient de nous recevoir ce soir. C'est notre sentiment de joie. Au nom de tous les cameramen, je remercie le ministre Patrick Muyaya pour cette marque de considération », a-t-il conclu.

Salubrité médiatique au rendez-vous

Le ministre a, quant à lui, demandé au comité Kitambala d'exiger aux cameramen membres de respecter les normes de ce métier noble qui se pratique quotidiennement aux côtés du journalisme et de la communication. Car, la télévision où les images sont diffusées est d'une exigence extrême. Le ministre a également rappelé au comité que, pour une ASBL, les cotisations des membres sont importantes pour un bon fonctionnement. Sinon, l'UNCC sera appelée à disparaître et ce métier sera en danger.

«C'est en demeurant professionnel que l'UNCC ira de l'avant, les partenaires viendront vers vous et le reste suivra automatiquement. En interne, prenez aussi le temps nécessaire de partager vos connaissances et cela permettra à vos collègues professionnels de corriger leurs erreurs», a déclaré le Ministre.

Il sied de noter que l'UNCC a pour vision de fédérer et de valoriser le métier de cameramen comme un membre utile au sein de la corporation grâce à une démarche socioéconomique et professionnelle qui sécurise et anoblit le cameraman congolais. Cette association sans but lucratif reconnue par le ministère de la Justice et Garde des sceaux travaille étroitement avec l'Union nationale de la presse du Congo, l'Asbl fédératrice de tous les professionnels de médias en République Démocratique du Congo.

L'UNCC poursuit, entre autres objectifs, Garantir la prise en compte des droits et intérêts des cameramen y compris notamment les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec handicap ; Promouvoir le processus de formation et mise à niveau des cameramen ; OEuvrer pour une corporation saine, assainie et l'implication des réseaux, associations sans but lucratif et organisations non gouvernementales dans la définition, l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques et programmes relatifs ;

Assurer le renforcement des capacités des réseaux, et organisations des membres en vue d'accroitre leur expertise et leur professionnalisme sur les questions liées à la pratique journalistique ; Assurer le plaidoyer aussi bien auprès des autorités nationales dans le respect ces dispositions légales internes et les engagements internationaux souscrits par le pays en matière de la liberté de la presse pour la prise en compte du métier de cameramen comme membre à part entière de la corporation.