Un chapitre important de l'évaluation de la gouvernance provinciale en République Démocratique du Congo s'est clos le mercredi 28 mai 2025. C'est sous l'égide du Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Shabani Lukoo, que s'est achevé l'atelier d'évaluation de la mise en oeuvre des recommandations issues de la 11ème Session de la Conférence des Gouverneurs. Tenue à Kalemie du 27 au 29 novembre 2024, cette conférence avait tracé une feuille de route ambitieuse pour le développement des provinces.

Les discussions au cours de cet atelier de trois jours, qui a rassemblé experts nationaux et provinciaux du 26 au 28 mai à Kinshasa, ont tourné autour du sort des 60 recommandations formulées quelques mois plus tôt. Le verdict est nuancé. Sur ce total, seules 4 recommandations soit 6,6 %, ont été menées à leur terme. Une part plus conséquente, 38 recommandations représentant 63,3 %, est actuellement en cours d'exécution, témoignant d'une dynamique engagée mais nécessitant une vigilance continue. Cependant, le chiffre qui interpelle est celui des 18 recommandations, soit 30% qui n'ont connu aucun début d'exécution. Ce constat souligne les obstacles et les défis qui persistent dans la concrétisation des engagements pris.

Ces recommandations couvraient un large spectre d'action : 21 concernaient la sphère politique, administrative, sécuritaire, juridique et culturelle ; 25 se penchaient sur les aspects socio-économiques et financiers ; et 14 étaient dédiées à la reconstruction et aux infrastructures. La ventilation de l'état d'avancement au sein de ces différentes commissions n'a pas été détaillée, mais le tableau global appelle à une réflexion approfondie.

Un atelier pour stimuler l'action et la transparence

L'objectif de cette rencontre n'était pas seulement de dresser un état des lieux. Il s'agissait avant tout de vérifier la concrétisation des actions sur le terrain, d'inciter les responsables à assumer pleinement leur rôle dans ce processus crucial, et d'oeuvrer à accroître la transparence dans la gestion de la chose publique. Il était également question de valoriser les progrès réalisés, afin de motiver l'ensemble des acteurs à poursuivre leurs efforts pour une meilleure cohérence de la gouvernance à travers le pays.

Dans son allocution de clôture, le Vice-Premier Ministre Shabani Lukoo n'a pas manqué de saluer l'implication personnelle du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, également Président de la Conférence des Gouverneurs. Son engagement a été souligné comme un facteur déterminant pour la réussite et le bon déroulement de ces travaux d'évaluation, essentiels pour ajuster le tir et redynamiser les actions.

Cet exercice d'évaluation s'inscrit dans un cycle continu d'amélioration. Déjà, les regards se tournent vers la 12ème Session de la Conférence des Gouverneurs. Elle se tiendra à Kolwezi, dans la province du Lualaba, du 10 au 13 juin 2025. Le thème retenu pour cette prochaine édition est : "La santé, facteur de cohésion sociale et de développement durable des provinces". Un choix qui promet des débats riches et des orientations stratégiques pour l'avenir du pays.