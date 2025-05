Après plusieurs sorties médiatiques, le Procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde, vient ce jeudi 29 mai d'introduire un nouveau réquisitoire au bureau l'Assemblée nationale en vue du retrait des immunités parlementaires de l'ancien ministre de Finances.

Dans son réquisitoire présenté au bureau de la chambre basse du Parlement, l'ancien ministre des Finances est accusé notamment : des faux bruits et de divulgation des secrets d'État. Selon ce réquisitoire lu par Jacques Djoli, Rapporteur de l'Assemblée nationale, il est reproché à l'élu de Miabi (Kasaï Oriental) l'infraction de propagation des faux bruits et la divulgation des secrets d'État. Face à cette situation, Firmin Mvonde estime que Nicolas Kazadi doit être auditionné afin de présenter sa version des faits pour éclairer la religion de la justice.

En réaction, le Président de l'Assemblée nationale a annoncé la mise en place d'une commission spéciale chargée d'examiner ce réquisitoire.

Au cours d'une émission diffusée sur YouTube, le ministre des Finances de la République démocratique du Congo, Nicolas Kazadi, a affirmé que l'État avait créé 53 établissements publics au cours du premier mandat du Président Félix Tshisekedi, sans aucune prévision budgétaire.

«Lors du premier mandat, l'État a créé 53 établissements publics nouveaux. On le paie en cours d'année, sans prévision budgétaire. Ils commencent à recruter, ils n'ont même pas de cadre limite », a-t-il déclaré au cours d'une émission animée par la journaliste Paulette Kimuntu.

Nicolas Kazadi, qui a dirigé le ministère des Finances entre avril 2021 et juin 2024, soit pendant trois ans et un mois, a également critiqué les pratiques budgétaires au sein des institutions en ces termes : « Nous voulons trop dans la jouissance. S'il y a de l'argent, partageons d'abord et nous allons réfléchir après. L'argent du projet est arrivé, on se le partage d'abord et on va réfléchir plus tard. C'est ça le problème ».

Il a rappelé avoir porté le budget national de 4 milliards USD à 16 milliards de dollars américains durant son passage au gouvernement. «J'ai ramené le budget national de 4 milliards de USD à 16 milliards. Au fur et à mesure, les rubriques et les primes se multiplient », a-t-il souligné.

S'agissant des dépenses du Parlement, Kazadi a relevé une forte hausse entre 2017 et 2023. « Pour le Parlement, 2017-2018, c'était environ 5 milliards FC par mois. En 2023, c'est autour de 45 milliards de francs congolais », a-t-il indiqué.

L'ancien ministre a reconnu que cette situation était suivie au plus haut niveau de l'État avant de préciser qu'on en parle même pas dans le conseil des ministres.

Signalons que le bureau de l'Assemblée nationale a mis en place jeudi 29 mai une commission spéciale afin de confronter le Procureur Firmin Mvonde et le député Kazadi.