Congo-Kinshasa: Les souvenirs de la musique congolaise - Georges Kiamuangana Mateta

Georges Kiamuangana Mateta, alias Verckys, saxophoniste, auteur compositeur, chef d'orchestre, homme d'affaires, producteur de disques, est né le 19 mai 1944 à Kisantu, dans la province du Bas-Congo en République démocratique du Congo.

Issu d'une famille nantie dont le père est commerçant à Léopoldville (Kinshasa actuellement), Georges Kiamuangana Mateta s'exerce très jeune au saxophone dans une chorale de l'église. Au fil du temps, il maîtrise cet instrument à vent et devient plus tard un saxophoniste talentueux. Il adopte par la suite le sobriquet de Verckys, inspiré du saxophoniste américain King Curtis, entendant le nom Curtis comme Verckys.

Au cours de la décennie 1960, il intègre l'Ok Jazz du grand Maître Luambo Makiadi Franco après des passages successivement dans les orchestres Conga Jazz et Jambo-Jambode Georges Kazembé. Dans l'Ok Jazz, Verckys et Isaac Musekiwa forment un duo étincelant des saxophonistes hors pair dans les titres tels que « Course au pouvoir » de Franco, « Chérie Lovy » de Vicky Logomba et autres, oeuvres qui connaissent un franc succès à cette époque.

Mais animé par le goût du gain, Verckys Kiamuangana enregistra à Kinshasa des chansons en aparté qu'il s'apprêtait à vendre à Paris sans l'autorisation de son chef Franco. Ce comportement déviant suscita un mécontentement de son patron qui l'abandonna à son triste sort lorsqu'il tomba gravement malade au cours du voyage que l'Ok jazz effectua en France au début de l'année 1969 pour des enregistrements.

Resté seul à Paris, Verckys, grâce à l'aide de quelques amis et au fruit de la vente de ses disques, réussit à recouvrer sa santé et acheta des vêtements et deux voitures destinés à la vente à Kinshasa. De retour au bercail, il fut informé de sa radiation des effectifs de l'Ok Jazz par contumace sur décision du grand Maître Franco.

Ce coup dur n'affecta nullement Verckys Kiamuangana. Le 5 avril 1969, il porta sur les fonts baptismaux l'orchestre dénommé « Vévé » avec trois célèbres chanteurs, en l'occurrence Matadidi Mario, Locko Massengo alias Djeskain et Saak-Sakul dit Sinatra qui créeront plus tard le « Trio Madjesi ». Le "Ma" pour Mario, le "Dje" pour Djeskain et le "Si" pour Sinatra.

Durant la décennie 1970, l'orchestre Vévé est au summun de la gloire. Il a pignon sur rue à Kinshasa et bouscule l'écosystème musical. Le succès traversa les frontières du Congo, d'Afrique et d'ailleurs. De succès en succès, sous le leadership de son fondateur, Verckys Kiamuangana, l'orchestre connaît une ascension fulgurante dans l'espace musical du Pool Malebo. Véritable multi-instrumentaliste, Verckys oscille entre guitare, saxophone et orgue. Grâce à son savoir-faire et ses qualités artistiques, l'orchestre Vévé excelle dans la fusion de la rumba et du soukous. Les titres « Mfubuwa » et « Fifi Solange » en sont une parfaite illustration.

Musicien prolifique et très ambitieux, Verckys Kiamuangana devient de fil en aiguille un entrepreneur en herbe. Il fonde son propre atelier,puis le label « Les éditions Vévé» et un distributeur de disques appelé Zadis. Il devient plus tard producteur des orchestres émergents à Kinshasa. L'un des premiers orchestres produits par Verckys fut les Grands Maquisards, ensuite Kiam, Bella Bella, Lipua- Lipua, Les Kamalé et Baya - Baya. Des groupes dont Verckys devenu patron envoyait ensuite en tournée à l'intérieur du pays tout en les équipant des instruments qu'il importait d'Italie. A suivre...