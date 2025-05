Congo-Brazzaville: Musique - 'Gospel choir' valorise des artistes gospel congolais

Manifestation pluridisciplinaire, la première édition du concours "Meilleur gospel choir" qui se tiendra le 8 juin à Brazzaville se veut un carrefour de rencontres et de réflexions, proposant les performances live, des moments de partage, des danses et chants spirituels. Il s'agira aussi de poser des bases solides pour un événement qui se veut être pérenne.

Initié par Naomie Bella, présidente du comité d'organisation, le concours du "Meilleur gospel choir" est créé pour produire et faire connaître des artistes et groupes de gospel au Congo qui manquent parfois de visibilité dans les médias, de promouvoir et de favoriser leur art en pleine expansion dans un contexte de pluralité. C'est donc un espace dédié à la promotion de la musique gospel au Congo et partout ailleurs où les artistes en herbe pourront se produire, échanger, partager des idées, des connaissances et des expériences afin de faire valoir leur savoir-faire.

« L'idée est née de l'observation d'un manque de visibilité et de valorisation des chorales gospel au Congo, malgré leur immense potentiel artistique et spirituel. Le gospel est un vecteur d'espérance, de cohésion et de foi et nous voulons créer une plateforme qui permet à ces talents de s'exprimer pleinement, de se professionnaliser et d'être mis à l'honneur dans un cadre festif, populaire et structuré », a déclaré Naomie Bella.

Il s'agira par cette édition pour les organisateurs d'attirer l'attention des pouvoirs publics, des mécènes et opérateurs culturels d'avoir un regard différent sur la musique gospel et qu'ils accompagnent ces artistes qui se battent pour valoriser la culture congolaise à travers leur passion.

Ce métissage musical et culturel construit l'identité culturel national, avec comme vision de confronter la diversité des musiques gospel, de développer l'esprit de tolérance et le respect de l'autre dans la singularité. Ce concours, avec pour ambition de révéler et présenter la richesse culturelle de chaque artiste invité, a mis en place une sélection fondée sur ses convictions et ses connaissances.

« Pour cette édition, nous avons le plaisir de recevoir des groupes venant principalement de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, mais aussi de localités modestes telles qu'Owando et Madingou. Cela montre l'enthousiasme et l'ancrage du gospel dans toutes les régions du pays. Plusieurs groupes sont déjà inscrits et nous avons officiellement clôturé la phase de sélection. Nous avons retenu une diversité de chorales avec des rythmes variés du gospel traditionnel et contemporain pour offrir un spectacle riche et représentatif de la scène congolaise », a fait savoir Naomie Bella.

La rencontre, a-t-elle ajouté, sera une occasion pour les organisateurs de dynamiser davantage l'amitié séculaire qui les lie aux artistes, un cadre idéal d'échange sur les collaborateurs culturels; de favoriser le dialogue interculturel; d'activer et d'encourager le tourisme culturel. Chaque artiste portera sa culture, sa musique, ses moyens d'expression pour créer avec les autres une ambiance inédite afin d'offrir au public une ouverture sur le monde, une visibilité importante du gospel à chaque artiste qui viendra assurer une sensibilité.

Ce concours qui s'inscrit dans le cadre de l'événement "Dimanche maboke" mettra au programme des activités riches et variées, incluant des battles rap et slam, des performances de danse urbaine, l'élection de Mister maboke, des expositions artisanales, des stands culinaires traditionnels, des ateliers de formation, des conférences-débats, des panels de discussions et des masters class animés par des intervenants de haut niveau.

Ces masters class privilégient une approche interactive centrée sur les besoins des participants ainsi que des activités leur permettant d'acquérir plus de connaissances et de compétences afin de comprendre les enjeux professionnels et développer un esprit créatif.