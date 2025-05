Congo-Brazzaville: Musique - Nix Ozay en concert le 7 juin à Brazzaville

Le rappeur congolais Nix Ozay s'apprête à enflammer Brazzaville le 7 juin prochain, lors d'un concert exceptionnel. Un événement qui promet d'être une véritable célébration musicale, réunissant fans et mélomanes du Congo, d'Afrique et d'ailleurs autour de son univers artistique.

À travers son prochain concert, Nix Ozay souhaite non seulement mettre en avant la richesse de la scène musicale congolaise, mais aussi créer une véritable communion avec plusieurs de ses morceaux phares, parmi lesquels "Dieu te voit", "Poso makambo", "La mixtope", "Bala bala soldier", "Petage", "Kotomoni" et "Messiya". Ces titres, qui ont façonné son parcours artistique, seront revisités avec une intensité nouvelle, garantissant une soirée mémorable.

Mais ce concert ne se limitera pas à la musique. En effet, des rencontres et des animations sont également prévues afin de permettre aux spectateurs d'interagir avec l'artiste et de découvrir les coulisses de son travail. Un cadre privilégié pour mieux comprendre son inspiration et son processus créatif.

Reconnu pour son talent et son influence, Nix Ozay est le premier rappeur congolais à décrocher un disque d'or Made in Congo. Cette distinction prestigieuse témoigne non seulement de son ascension fulgurante, mais aussi de l'impact indéniable de sa musique sur la scène urbaine.

De son vrai nom Elion Kye Elky, Nix Ozay a entamé son aventure musicale en 2007. Après avoir évolué au sein de plusieurs groupes, il se lance en solo en 2014, imposant progressivement son style et sa signature sonore. Grâce à son engagement et son originalité, il réussit à se bâtir une solide réputation, devenant une figure incontournable du rap congolais.

Le 7 juin, Brazzaville vibrera à son rythme. Plus qu'un simple concert, cet événement sera une célébration de la musique et de l'art, rassemblant un large public pour partager un moment intense et festif.