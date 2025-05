Congo-Brazzaville: Exposition - « Océan », une initiative européenne pour préserver les milieux marins

Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne (UE), l'Institut français du Congo va organiser, le 11 juin prochain, l'exposition « Océan » afin de sensibiliser le public à l'importance cruciale de l'océan dans nos écosystèmes et nos sociétés.

Souvent perçu comme lointain, l'océan est un acteur clé de notre quotidien qui produit une grande partie de l'oxygène et abrite une biodiversité extraordinaire. Il est cependant menacé par le réchauffement climatique, la pollution et la surexploitation de ses ressources.

L'initiative prônée par l'UE vise à renforcer la conscience environnementale et à promouvoir une gouvernance durable des océans, face aux défis majeurs que représente cette crise écologique.

L'exposition proposera une approche pédagogique et immersive permettant au public de découvrir et redécouvrir le rôle fondamental de l'océan, notamment la régulation du climat, la production d'oxygène, l'alimentation, la connectivité mondiale, mais aussi son rôle culturel, économique et symbolique. Elle soulignera égéalement les menaces qui pèsent aujourd'hui sur cet écosystème fragile.

En parallèle, elle mettra en lumière les solutions portées par la recherche, la coopération internationale, l'innovation technologique et les savoirs traditionnels, en faveur d'un avenir plus résilient et durable.

Au-delà de l'urgence écologique, « Océan » se veut également une mise en valeur du patrimoine maritime français et européen. Ports historiques, expéditions scientifiques, traditions maritimes et initiatives de protection du littoral composent une riche trame culturelle qui témoigne de la relation profonde et ancienne entre l'Europe et la mer.

L'exposition est destinée à un large public à l'instar des élèves, des enseignants, des professionnels de l'environnement, des acteurs institutionnels, des membres de la société civile et des simples visiteurs. Elle s'inscrit dans une démarche de médiation culturelle et scientifique, favorisant l'accès à l'information, la réflexion collective et l'engagement citoyen.