Congo-Brazzaville: Musique - Gladys Samba et les Mamans du Congo à la conquête de l'Amérique

Le collectif à géométrie variable reste constant dans son engagement, celui de la défense par la musique des droits des femmes. A travers la tournée canadienne, ce groupe charismatique et féministe entend éveiller des consciences et préserver les rythmes ainsi que les mélodies ancestrales bantoues.

Les Mamans du Congo vont encore oser le pari de mélanger chants et musiques traditionnelles africaines, avec des sonorités électro. Lutter contre les inégalités des sexes, les mariages forcés, les violences faites aux femmes..., les Mamans du Congo libèrent la parole, créent ainsi un espace d'action et d'expression nécessaire pour que la femme prenne pleinement sa place dans la société.

Portées par des puissantes voix dont celles de Gladys Samba, Odette Valdemar, Ghaba Koubende, Agréa Deodalsy Kimbembe, Penina Sionne Livangou Tombet, Emira Fraye Milansande Madieta, les mélodies de ce groupe illustrent l'urgence des changements des sociétés qui entravent l'autonomisation des femmes. Elles représentent la force et la pluralité des femmes du Congo issues de différents horizons, mais unies dans leur combat pour l'égalité.

Sur scène, elles transmettent leur message avec énergie contagieuse et une volonté de faire bouger les mentalités. Avec cette nouvelle tournée, les Mamans du Congo continuent de briser les stéréotypes et de porter haut les couleurs de la femme. Leur engagement est une source d'inspiration pour toutes celles qui veulent se battre pour la liberté d'expression et l'émancipation. Au-delà de la musique, les Mamans du Congo utilisent leur notoriété pour soutenir d'autres initiatives menées par les femmes.

Qu'il s'agisse de leurs concerts ou de leurs collaborations avec d'autres artistes, elles ne cessent de repousser les limites et prouver que la musique est un puissant moyen de défense des droits des femmes. Les Mamans du Congo sont bien plus qu'un simple groupe musical, mais un mouvement de défense des droits des femmes et leur musique est un cri d'espoir.