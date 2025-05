Le journaliste et écrivain camerounais Christian Eboulé a remporté le Prix Afrique du roman historique 2025 pour son livre "Le testament de Charles", publié aux éditions Les Lettres Mouchetées. Ce récit poignant retrace la vie du capitaine Charles N'Tchoréré, un officier gabonais naturalisé français, qui a marqué la Première et la Seconde Guerres mondiales avant d'être exécuté par les nazis en juin 1940.

Dès les premières pages, le roman plonge le lecteur dans un moment critique de l'histoire. Charles N'Tchoréré, fait prisonnier par la Wehrmacht à Airaines, vit ses dernières heures avant son exécution. Entre tension et introspection, il revisite les souvenirs marquants de sa vie : son enfance au Gabon, son engagement militaire, ses relations familiales et amoureuses, mais aussi ses doutes sur son identité et sa fidélité à la France.

Au coeur du récit, un échange profond et intime s'installe entre Charles et son grand-père fictif, Okili. Ce dialogue met en lumière le conflit entre tradition africaine et assimilation à la culture française, un enjeu central du roman. En confrontant modernité et enracinement, Christian Eboulé illustre la complexité de l'expérience coloniale et les sacrifices souvent ignorés des soldats africains, qui ont combattu pour une nation qui leur a peu rendu hommage.

L'ouvrage, construit en chapitres courts et intenses, alterne entre souvenirs et réalité présente. Ce va-et-vient temporel, orchestré avec maîtrise, permet au lecteur de s'immerger pleinement dans l'intimité du personnage, tout en offrant une réflexion profonde sur l'héritage colonial et ses séquelles.

À travers "Le testament de Charles", Christian Eboulé s'engage à réhabiliter la mémoire des soldats africains, souvent relégués au second plan dans les récits historiques. Son roman est une oeuvre de transmission et de reconnaissance, cherchant à éclairer le passé pour mieux comprendre les défis identitaires et les stigmates laissés par la colonisation.

Une histoire marquante et engagée

Le récit suit Charles N'Tchoréré, un officier gabonais engagé dans les troupes coloniales françaises. Face à sa mort imminente, il revit les moments clés de son existence, confronté à ses choix et à son héritage. Son dialogue intérieur avec Okili révèle les tensions entre fidélité à la France et attachement à ses racines africaines, mettant en évidence les dilemmes d'une époque marquée par l'oppression et l'injustice.

Reconnu pour son travail journalistique sur TV5Monde, Christian Eboulé a longtemps exploré les grandes questions sociétales et historiques. Avec "Le testament de Charles", il signe un premier roman puissant, où rigueur historique et profondeur narrative se mêlent, confirmant son engagement pour la transmission des récits africains.

En remportant le Prix Afrique du roman historique 2025, Christian Eboulé inscrit son livre dans la lignée des récits qui réhabilitent la mémoire africaine et interrogent les héritages du passé. Son roman est une invitation à réfléchir sur l'histoire, tout en offrant une expérience littéraire immersive et poignante.