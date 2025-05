Nigeria: Manchester United propose un échange fou à Naples contre Osimhen

Voulant se renforcer en attaque pour l'année prochaine, Manchester United a ciblé Victor Osimhen. Le club anglais a d'ailleurs une idée en tête pour convaincre le Napoli de lui vendre son buteur nigérian.

Quinzième de Premier League et terminant la saison sans le moindre trophée, Manchester United a vécu une saison désastreuse de bout en bout. Actuellement en tournée en Asie et après avoir perdu 1-0 contre une sélection asiatique, le club anglais est en train de devenir la risée de la Premier League. L'équipe coachée par Ruben Amorim entend donc se renforcer pour l'année prochaine et ainsi rebondir après cet échec cinglant. Parmi les principaux renforts souhaités, le recrutement d'un avant-centre est primordial.

Coûtant 120 millions d'euros à eux deux, Rasmus Højlund (22 ans) et Joshua Zirkzee (24 ans) sont des échecs sportifs. Le premier a marqué 10 buts en 52 matches (4 offrandes) quand le second comptabilise 7 réalisations et 3 passes décisives en 49 rencontres. Un bilan indigne d'un attaquant de Manchester United pour les deux joueurs et qui va donc amener un nouvel attaquant du côté d'Old Trafford. Sur la piste Liam Delap (Ipswich Town), les Red Devils devraient finalement le voir partir du côté de Chelsea.

40M€ et Højlund contre Osimhen

Avec cet échec annoncé, le club mancunien est aussi sur la piste menant à Victor Osimhen (26 ans) comme nous vous l'avons annoncé. Référence au Napoli depuis son arrivée en 2020, le Nigérian a été prêté cette saison à Galatasaray. Une expérience turque réussie pour lui avec 36 buts et 8 passes décisives en 40 rencontres. En confiance, le natif de Lagos est espéré par Manchester United qui aurait proposé un échange fou au Napoli.

Dirigeant de Manchester United, Matt Hargreaves aurait rencontré le président napolitain Aurelio De Laurentiis et le directeur sportif Giovanni Manna. Selon la radio locale Kiss Kiss Napoli, les discussions ont amené à un possible échange entre Victor Osimhen et Rasmus Højlund qui pourrait faire le chemin vers Naples. Un retour aux sources qui pourrait être intéressant pour celui qui s'était révélé en Italie à l'Atalanta. Outre l'échange de joueurs, Naples aimerait 40 millions d'euros supplémentaires pour libérer Victor Osimhen. Selon nos informations, Al-Hilal a déjà formulé une offre XXL au joueur, à savoir 120M€ sur 3 ans.