Madagascar: 1 300 ans d'histoire économique - Plongée aux racines de l'économie malgache

Les 3 et 4 juin prochains, la Cité des Cultures Antaninarenina sera le théâtre d'un colloque consacré à l'histoire économique de Madagascar, s'étendant sur 1 300 ans.

Organisé par la Mention Histoire de l'université d'Antananarivo en collaboration avec le cabinet FTHM Consulting, cet événement vise à redécouvrir les fondements économiques de la Grande île. Et si revenir 1 300 ans en arrière, jusqu'aux débuts de l'histoire économique de la Grande île, était possible ?

Cette fois-ci, la Cité des Cultures Antaninarenina sera le théâtre d'un colloque un peu particulier, les 3 et 4 Juin prochains. La Mention Histoire de l'université d'Antananarivo, en collaboration avec le cabinet FTHM Consulting, propose une exploration inédite de 1 300 ans d'histoire économique de la Grande île. Cette rencontre entre historiens, économistes et grand public a pour but de faire découvrir, ou plutôt redécouvrir, l'histoire.

Ce colloque, un peu particulier, explorera les tréfonds de l'histoire et de l'économie du pays, déjà en contact avec les premiers échanges dans l'océan Indien depuis le premier millénaire. Pour éclaircir ces enjeux, Helihanta Rajaonarison, cheffe de la Mention Histoire de l'université d'Antananarivo, explique : « Il s'agit d'un dialogue entre économie et histoire. Par les communications et les échanges, les chercheurs malgaches et internationaux vont apporter une mise en lumière historienne sur la question des enjeux économiques de Madagascar. »

Ainsi, une dizaine de chercheurs, tant malgaches qu'internationaux, se relayeront pour apporter leurs réflexions sur les thématiques de l'économie de Madagascar à travers les périodes ancienne, royale, coloniale et post-coloniale. Les enjeux sont immenses.

Pistes de réflexion

D'un côté, il est « difficile de capitaliser sur l'expérience afin d'éviter les erreurs du passé, sans mémoire historique », comme l'a souligné Helihanta Rajaonarison. D'autre part, remonter dans le temps jusqu'aux racines de l'histoire économique permettra d'avoir des pistes de réflexion sur les solutions face aux défis actuels de l'économie malgache. Alain Pierre Bernard, du cabinet FTHM Consulting, affirme que ce colloque prend une résonance particulière alors que Madagascar célèbre cette année les 65 ans de son retour à l'indépendance.

Il ajoute que cet événement cherche à interroger l'histoire pour mieux comprendre les complexités de l'économie politique actuelle du pays. Il a également observé que ce pan de l'histoire de la Grande île est encore très peu valorisé, d'où l'intérêt croissant des chercheurs de divers horizons. Enfin, pour compléter cette initiative, une exposition documentaire est prévue en septembre.

Ce voyage visuel et textuel, interactif avec des graphiques, des cartes et des données, retracera l'histoire économique vivante et concrète de Madagascar, du 13 au 30 septembre prochains. Ces deux événements s'inscrivent dans une volonté de stimuler une réflexion collective et de mieux faire comprendre les mécanismes économiques qui ont façonné le développement de Madagascar, explique- t-on.