Madagascar: Boeny - La coopération allemande soutient l'agriculture

Dans la région Boeny, la Coopération allemande met en place plusieurs projets coordonnés pour améliorer l'agriculture, protéger les sols et soutenir les communautés locales. Entre 2021 et 2025, les projets ProSol et PAGE-2 ont permis d'aménager et protéger vingt et un mille hectares de terres agricoles. Plus de trente-trois mille personnes, dont plus de la moitié sont des femmes, ont bénéficié de ces actions.

Le projet ProPFR a sécurisé soixante mille parcelles, soit cent quatorze mille trois cent cinquante hectares, grâce à une méthode d'inventaire parcellaire utilisant des outils numériques et cartographiques. Un atlas foncier et une application mobile ont été créés pour aider à la gestion des terres. Des formations sont prévues pour apprendre à utiliser ces outils.

Dans six communes, environ neuf cents hectares de forêts et terres dégradées sont en cours de restauration. Cette action s'appuie sur un Plan d'Aménagement Intégré des Paysages Durables qui organise mieux l'utilisation des sols. Plusieurs projets comme F4F, ProSol, ProMIC et ProDéCID travaillent ensemble pour cela.

À l'école Ampitolova, l'agroécologie a été introduite. Elle produit quarante pour cent de la nourriture de la cantine scolaire. Le directeur Toky Ghislain Rakotondramanana explique : « Aujourd'hui, l'agroécologie fournit près de quarante pour cent de nos besoins en alimentation. Cela a augmenté la fréquentation et réduit le décrochage scolaire. » Autour du parc national d'Ankarafantsika, une charte

communautaire aide à gérer les migrations et à maintenir la paix. Tina, agricultrice à Belobaka, parle de la foire agricole d'Andranofasika : « Ces événements sont utiles pour échanger entre agriculteurs. Il serait bien de les organiser souvent pour que les jeunes profitent des actions des projets. » Les projets de Boeny sont maintenant adaptés et étendus à d'autres régions selon les besoins locaux.