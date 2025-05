Madagascar: Religion Catholique - L'Ascension symbolise l'espoir des fidèles

Hier, les églises ont vibré d'une ferveur particulière. Les chrétiens de tout le pays ont célébré l'Ascension, cette fête marquant la montée de Jésus au ciel, quarante jours après Pâques. Un moment fort qui, au-delà de sa portée religieuse, ravive chaque année l'espoir des fidèles.

À Antananarivo comme dans les provinces, les lieux de culte ont accueilli une foule nombreuse. L'Ascension, événement central dans la foi chrétienne, symbolise l'entrée triomphale du Christ dans la gloire de Dieu. Pour les croyants, elle est l'annonce d'une promesse plus grande : celle de la vie éternelle.

Mais l'Ascension ne se résume pas à une commémoration. Elle porte un message d'espérance et de mission. Elle rappelle les dernières paroles du Christ à ses disciples : « Allez dans le monde entier, et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. »

Selon les Évangiles, Jésus aurait été élevé au ciel, sous les yeux de ses apôtres, disparaissant dans une nuée. Une scène puissante, à laquelle les fidèles s'identifient profondément. « J'ai perdu mon père un jour de l'Ascension, et chaque année, cette fête me console. Elle me rappelle que la mort n'est pas une fin, mais un passage. Jésus est monté au ciel pour nous ouvrir le chemin », témoigne Nasaina Rakotoarisoa, fidèle catholique.

Cette dimension consolatrice a été largement soulignée dans les homélies d'hier. Le père Harilala Soldier Pio Rakotomalala, lors de la messe, a délivré un message fort : « Nous avons un intercesseur à la droite du Père. L'Ascension est porteuse d'espérance, déjà accessible et assurée. Pour ceux qui ont perdu un être cher, elle est aussi une source de consolation : Jésus a ouvert le chemin du paradis. »

Le prêtre a également insisté sur le rôle actif que chaque chrétien est appelé à jouer : « Jésus nous fait confiance pour continuer son oeuvre, pour proclamer le salut et l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas seuls : il est avec nous. Là où il est, le Père est aussi, avec l'Esprit Saint. »

Chaque communauté paroissiale a marqué cette journée à sa manière. Certaines ont organisé des messes solennelles, d'autres ont vu de jeunes fidèles recevoir des sacrements importants : confession, première communion, voire les deux. Cette montée vers le ciel ouvre la voie à un autre grand moment liturgique : la Pentecôte, célébrée dix jours plus tard, lorsque l'Esprit Saint descend sur les disciples.