Madagascar: Université d'Antsiranana - Une thèse de doctorat sur les caricatures politiques

Une thèse de doctorat consacrée à la caricature politique à Madagascar a été soutenue à l'Université d'Antsiranana le 21 mai dernier. Présentée par Erick Rabemananoro qui a principalement travaillé sous la direction du Pr. Cécile Manorohanta, cette thèse en sciences du langage option « communication numérique » a pour titre « Communication politique à Madagascar à travers la caricature sur Facebook comme mode d'expression ».

Ces travaux se sont essentiellement appuyés sur les publications Facebook de William Rasoanaivo dit Pov, premier caricaturiste malgache à avoir ouvert une page sur cette plate-forme en 2016, et qui y a l'audience la plus large parmi ses confrères malgaches (100.000 followers). Pov a également une envergure internationale incontestable parmi ses pairs, comme l'attestent le niveau inégalé d'une dizaine de prix internationaux. Les recherches pour cette thèse se sont basées sur l'analyse de 759 caricatures de Pov, complétés par les résultats de trois enquêtes qualitatives ayant vu la participation de 445 personnes, ainsi que l'analyse du contenu de 3593 commentaires Facebook.

En développant une méthodologie sur la base d'une version réaménagée de la fameuse formule de Lasswell (« Qui dit Quoi à Qui Par quel Canal et avec Quel effet ? »), la thèse examine l'influence des caricatures politiques partagées par Pov sur Facebook dans la formation de l'opinion publique et le débat démocratique à Madagascar.

Caractère pionnier

Elle a permis de démontrer que ces caricatures agissent comme des catalyseurs de résistance par l'humour, en permettant la liberté d'expression du dessinateur et des facebookers qui les commentent. Pov joue donc un rôle important dans le paysage médiatique malgache, et son oeuvre est un baromètre de l'opinion publique, du moins celle qui est critique envers le pouvoir. Toutefois, la capacité de Pov à influencer l'opinion publique au-delà de son « fan-club » est limitée par de nombreux paramètres.

La thèse a également permis de décrire la grammaire de la caricature malgache, et les conclusions tirées à partir des oeuvres de Pov a été validée par des comparaisons avec les dessins d'autres caricaturistes tels qu'Élisé Ranarivelo, Nino ou Aimé Razafy. Mais au-delà, les travaux ont également engagé une réflexion sur le caractère illusoire de la cyberdémocratie à Madagascar.

Le jury présidé par le Pr. Joaquim Sabel (Université catholique de Louvain) a souligné le caractère pionnier du thème traité et de la méthodologie utilisée. Outre les Professeurs Sabel et Manorohanta, le jury comprenait également le Pr Solofo Randrianja (co-directeur de thèse), de même que le Pr Jean Lewis Botouhely (Université d'Antsiranana) et le Pr Jean Louis Cornille (Université de Cape Town - Université d'Antsiranana) en tant que rapporteurs, ainsi que le Pr Velomihanta Ranaivo (École Normale Supérieure, Antananarivo) et le Pr Charlotte Krauss (Université de Poitiers) comme examinateurs. À l'issue de la soutenance, l'impétrant a obtenu la mention Très honorable.

« Mon ambition est de donner des lettres de noblesse à la caricature politique malgache dans le milieu académique, car le caricaturiste est souvent considéré à tort comme un humoriste dont le rôle est juste de faire rire » a déclaré Erick Rabemananoro. « Or au-delà du rire, le caricaturiste est un journaliste engagé qui informe, provoque la réflexion, et milite pour des causes qu'il estime justes ». Cette approche engagée n'est pas toujours bien comprise par les lecteurs qui reprochent aux caricaturistes leurs prises de position contre leurs cibles, alors que la critique est l'essence même d'une caricature.

Erick Rabemananoro obtient ainsi un second doctorat, après celui en en Science politique décerné par l'Institut d'Études Politiques Madagascar en 2021 pour une recherche sur les crises politiques malgaches.