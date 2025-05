Cameroun: Le programme politique du RDPC en 2025 - Fuir l'élection présidentielle

opinion

Les débats sur la candidature de Maurice KAMTO, présenté par certains comme procédant de La Défense de l'État de droit, à l'occasion desquels, dans un juridisme à tout crin, des sachants font l'étalage de leur habileté à manipuler l'opinion, sont en réalité la manifestation dramatique de l'incapacité pour le RDPC, à affronter en cette année électorale 2025, un concurrent qui ne serait pas qu'un simple candidat de paille à l'élection présidentielle.

L'entreprise de diabolisation, d'autracisation et d'exclusion du MRC et de Maurice KAMTO, est devenue le projet politique de Paul BIYA, de qui les camerounais attendent toujours des solutions urgentes aux crises multiformes qui minent leur quotidien.

Le plus vieux dictateur au monde, consacre désormais l'essentiel des ressources humaines et matérielles de l'État, à échafauder des obstacles à la candidature de Maurice KAMTO à l'élection présidentielle de 2025, pendant que ce dernier vend imperturbablement au peuple, son désir d'avenir pour le Cameroun.

D'ailleurs, le chantier du Kamtobashing est devenu dans ce pays, le business le plus lucratif aujourd'hui.

Pour fuir KAMTO, on a vu des sous-préfets multiplier contre son parti, le MRC, tous les obstacles imaginables, quand furent annoncées les élections locales et nationales.

KAMTO ayant évité ce piège en boycottant ces élections, BIYA a entrepris de proroger les mandants des parlementaires et élus locaux afin d'ériger sur le chemin du président du MRC, l'obstacle juridique de l'absence de représentation...

Des interprétations spécieuses et folkloriques de la loi, de la Constitution, par des communicants à gage, sont mises à contribution. L'objectif unique étant d'éviter une candidature de Maurice KAMTO à l'élection présidentielle.

Au delà de ces débats qui en réalité ont une finalité plus politique que juridique, une seule question mérite d'être posée : quel est l'intérêt qu'il y a pour un pays comme le Cameroun, à priver de voix le peuple ou une partie de celui ci, qui pense que le Changement tel que incarné par le leader de l'opposition est la voie ?

Ceci s'appelle simplement la méchanceté comme code de conduite et système de gouvernance. Le droit, n'est pas une science stupide. Son essence même c'est de garantir la paix, dont le respect des droits et libertés fondamentaux est un des pilliers. Une lecture, une interprétation et une compréhension de la Loi, qui vise à les réduire, à les rattatiner est essentiellement inspirée par une indigénisation du droit, dont sont coutumiers des juristes qui pensent les libertés sous le prisme des dictatures. Une juste compréhension des Libertés Publiques se veut généreuse, inclusive...

En plus du débat faussement intellectuel sur la capacité du MRC à présenter un candidat, le RDPC a installé dans l'opinion, une industrie des fakes news, sur les partis qui sont soupçonnés de vouloir soutenir par patriotisme, Maurice KAMTO et donc donner une chance au Cameroun de sortir d'un interminable règne de 43 ans, d'un président fossile de 93 ans, désormais plus préoccupé par son hygiène et son incontinence que par les défis qui accablent les camerounais.

Le dire ainsi c'est parler le langage de la Vérité. Au-delà de la dignité d'un Chef d'État dont l'incapacité et les faiblesses sont devenues la marque du Cameroun, c'est de la dignité et de l'honneur du Cameroun qu'il s'agit désormais.